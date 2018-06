25.000 euro voor gouden tip schietpartij Wittenburg

In Opsporing Verzocht werd dinsdagavond een reconstructie van het incident getoond, die precies laat zien wat er gebeurde op 26 januari in het buurthuis in de Kleine Wittenburgerstraat.



Twee donkergetinte mannen, 1,85 en 1,70 meter lang, kwamen 's avonds het buurtcentrum binnen en begonnen vrijwel meteen te schieten. Bouchikhi vluchtte samen met anderen een klein kantoor in, dook op de grond en probeerde met zijn armen zijn hoofd te beschermen tegen de kogels. Van dichtbij werd er meerdere keren op hem geschoten.



De politie denkt dat de daders hem op dat moment aanzagen voor een ander, vermoedelijk de toen negentienjarige Gianni L., die ook in het buurtcentrum aanwezig was.



Nike-petje

Bouchikhi overleed, twee anderen raakten gewond. De schutters zijn nog altijd spoorloos.



De mannen vluchtten in een BMW, die later uitgebrand werd teruggevonden in de Dantestraat in Zuidoost. Wel konden nog sporen worden veiliggesteld, zoals een zwart Nike-petje. Iets waar de politie graag meer over te weten komt.



Daarnaast is bekend dat de personen in de BMW de situatie op Wittenburg mogelijk al drie dagen ervoor hebben verkend. De auto werd toen al gesignaleerd.



Ook denkt de politie dat er mogelijk een verband is met een schietpartij op 16 januari, ook in de buurt van het buurthuis. Daar raakte vermoedelijk niemand gewond, maar er werden wel kogelhulzen gevonden. Door de locatie wordt dit incident nu gelinkt aan het dodelijke schietincicent anderhalve week later.



'Mijn hart'

Zijn vader zegt in de uitzending sinds het overlijden van zijn zoon een doel in het leven te missen. 'Ik zie altijd zijn lachje, hij was voor mij mijn hart.'



De de politie hoopt dat na het zien van de beelden bij Opsporing Verzocht meer mensen die iets weten of iets hebben gezien zich melden. Dinsdag stond het mobiele medialab van Opsporing Verzocht al op Wittenburg. Mensen konden hier terecht met tips over schietpartij.