240 uur taakstraf voor doodrijden scholier Celina (14)

Van H. had niet goed in zijn spiegels gekeken toen hij de bocht om ging en evenmin gebruik gemaakt van de camera om te controleren of er nog fietsers in zijn dode hoek zaten. Hij had bij het kruispunt meerdere fietsers gezien, maar er maar één voor laten gaan. Bovendien bleek uit gegevens van de tachograaf dat hij geen snelheid had geminderd toen hij afsloeg, laat staan dat hij stopte voordat hij naar rechts draaide.



De rechtbank stelt dat Van H. 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend' was en dat het aan zijn rijgedrag te wijten was dat Van den Hoeven onder de vrachtwagen kwam. Als beroepschauffeur had van hem verwacht mogen worden dat hij extra voorzichtig was ten opzichte van ander, kwetsbaarder, verkeer.



Volgens de rechtbank neemt Van H. nog steeds niet de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeluk. Bovendien rijdt hij nog altijd rond met verkeerd afgestelde spiegels en heeft hij sinds het ongeluk niets aan zijn rijstijl veranderd. De rechter noemt dat onbegrijpelijk.



Opluchting

Marjan de Kock, moeder van Celina, toonde zich na afloop van de zitting opgelucht en zeer tevreden met de uitspraak. Volgens haar heeft haar dochter 'eerherstel' gekregen nu is gebleken dat zij zelf helemaal niets fout heeft gedaan.



De Kock: "Het is ook een heel krachtig signaal richting de branche dat zij er na tien jaar modderen nog steeds niet in is gelaagd om de vaardigheden van vrachtwagenchauffeurs op peil te brengen. Wat dat betreft is nu de politiek aan zet."



De uitspraak is conform de eis van het OM.



