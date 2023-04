24-uursvergunning voor Q-Factory en The Other Side, voor het eerst ook twee restaurants

Publiek tijdens een optreden van Oliver Heldens in de Q-Factory. Beeld ANP / Robert Meerding

In totaal krijgen negen plekken buiten het centrum de felbegeerde vergunning. Voor vijf daarvan is het de eerste keer − Warehouse Elementenstraat, Q-Factory en The Other Side. Ook twee horecazaken zijn aan het rijtje toegevoegd: Meo’s Colosseum in West en Northside Streetfood Corner, een nieuw concept in Noord.

“Restaurants en goed eten verbinden mensen en zijn zodoende een grote toegevoegde waarde voor het nachtleven,” laat een woordvoerder van de gemeente weten. “In andere wereldsteden is lekker eten en elkaar ontmoeten in een restaurant al veel meer onderdeel van de nachtcultuur. Op het advies van het creatieve team heeft de burgemeester daarom in deze ronde twee plekken speciaal voor restaurants opengesteld.”

‘Blijven restaurants’

Bang voor overlast bij de restaurants is de gemeente niet, want net als bij de andere locaties is door de stadsdelen en politie beoordeeld of de 24-uursvergunning geschikt is op die locatie. “De restaurants mogen niet als muziekpodium of club langer openblijven,” aldus de woordvoerder. “Het blijven restaurants.”

Voor alle vergunningen geldt dat de burgemeester deze weer kan intrekken als er sprake is van grote overlast. Vergunningen worden afgegeven voor een periode van drie jaar en kunnen eenmalig verlengd worden, met nog eens drie jaar. Voor een aantal zaken, zoals Doka en de A’dam Toren, was die zes jaar voorbij: zij hebben opnieuw hun plannen ingediend en een nieuwe vergunning gekregen.

Serieus genomen

Doeshka Vrede van The Other Side, dat sinds anderhalf jaar in de Houthavens is gevestigd en voor het eerst deze vergunning krijgt, is ‘heel dankbaar’. “Dit is natuurlijk te gek. Je gaat je plannen pitchen en voelt je serieus genomen: ze hebben vertrouwen in je inhoudelijke ideeën.”

Zo organiseren ze naast clubevents ook jazz-avonden en ‘spatial audio’-evenementen, waarbij de ruimte wordt gebruikt als element. “Met deze vergunning hoeven we de zogeheten ‘verlaatjes’ niet per se in te zetten voor events die het meeste geld in het laatje brengen. Zo kunnen we alle artiesten waarmee we samenwerken een podium geven.”

Een kleine kanttekening: de andere vergunning, voor nachthoreca, is voor The Other Side nog niet afgegeven. Vrede verwacht niet dat dit een probleem zal zijn. “Zeker nu niet meer.”

Andere partijen

Ook bij Q-Factory willen ze de vergunning gebruiken om een podium te bieden aan communities en doelgroepen die nu nog geen of nauwelijks plek hebben in het Amsterdamse nachtleven. “Vaak wordt de 24-uursvergunning afgegeven in de dancecultuur, maar er zijn veel andere partijen die hun creativiteit in de nacht willen uiten,” zegt manager en programmeur Damian de Rooij.

“Denk aan alle culturen in onze stad en – al klinkt dat misschien gek – bijvoorbeeld ook gospelgroepen. Die hebben aangegeven: wij willen de nacht in, iets doen voor onze doelgroep.”

Er is veel vraag naar de vergunning, die in de praktijk voornamelijk flexibiliteit in openingstijden betekent. Waar de locaties nu nog om 05.00 uur de deuren moeten sluiten, kan dat straks ook later. Dat maakt een clubavond voor bezoekers aantrekkelijker. Feesten waar een geheel weekend aaneengesloten kan worden gedanst, zoals in De School en Radion zo nu en dan gebeurt, vinden in Amsterdam slechts mondjesmaat plaats.

Experimenteren

Hoe dan ook: de insteek is dat clubs en horecazaken vooral de ruimte krijgen om te experimenteren met het programma. Niet alleen dansfeesten organiseren, maar bijvoorbeeld ook exposities en concerten. De commissie kijkt bij de aanvragen of de plannen iets toevoegen aan het huidige aanbod.

Met de 24-uursvergunningen wil het Amsterdamse stadsbestuur de nacht ‘versterken en ondersteunen’, aldus wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur). “De nacht heeft alle Amsterdammers wat te bieden en alle initiatieven die daar ontstaan zijn cultureel, economisch en sociaal gezien van groot belang voor onze stad.”

Er zijn in Amsterdam vijftien 24-uursvergunningen beschikbaar, deze zijn nu allemaal vergeven. Wel wordt er, in navolging van de nachtvisie van de gemeente, momenteel gekeken naar de mogelijkheid om dit verder uit te breiden.

Alle vergunningen op een rij Oost: Q-Factory, Oosterbar, Doka. Noord: Tolhuistuin, met daarin nachtclub Parallel, A’dam Toren (en A’dam Six Senses, A’dam Lookout en Sir Adam), Garage Noord. West: The Other Side, De School, Nachtlab. Nieuw-West: Warehouse Elementenstraat, The Ven, met daarin Madeo Amsterdam, Bret en Radion. De restaurantvergunningen zijn voor: Meo’s Colloseum (West), Northside Streetfood Corner (Noord).

