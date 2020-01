24 maanden jeugddetentie voor steekpartij in Zuidoost

Beeld ANP XTRA

Het slachtoffer werd op 22 april 2019 in de buurt van de flat Geldershoofd in zijn buik gestoken en raakte zwaargewond. Door snel handelen van enkele omstanders en ambulancepersoneel overleefde hij de steekpartij ternauwernood. Een getuige verklaarde aan de politie dat de dader een mes had gebruikt ‘waarmee je kip snijdt’.

Voor de steekpartij eiste de officier van justitie vijf jaar cel met aftrek van gevangenisstraf. De rechtbank legt echter 24 maanden jeugddetentie op omdat de dader volgens een reclasseringsrapport over ‘onvoldoende handelingsvaardigheden’ beschikt en ‘een kinderlijker indruk maakt dan men van zijn kalenderleeftijd zou mogen verwachten’. Daarnaast had hij volgens de reclassering nog niet eerder een zelfstandig huishouden gevoerd en ‘lijkt hij nog afhankelijk te zijn van zijn moeder’.

De dader moet ook een schadevergoeding van € 12.506,60 betalen.