24-jarige slachtoffer van schietpartij Zuidoost overleden

Buurtbewoners hoorden schoten en schakelden de politie in. Ter plaatse troffen zij de zwaargewonde man aan. Hij werd ter plekke gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.



De directe omgeving was lange tijd afgezet om verdachte sporen te vinden. De politie is op zoek naar getuigen die voor of tijdens het schietincident iets gezien hebben.



Via Burgernet is er een signalement van de twee verdachten verspreid. Het zou gaan om een blanke jongen van 1,80 meter lang met donkere kleding. De andere dader die de polite zoekt is een donker getint persoon van 1,80 meter lang die ook donker gekleed is. De polite vraagt de daders niet zelf te benaderen, maar het alarmnummer te bellen.