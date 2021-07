24 jaar celstraf voor Cherif A., die onschuldige pizzeriahouder doodschoot

Hulpdiensten op het Hugo de Grootplein na de schietpartij van 23 oktober 2019. Beeld ANP

De derde ‘spotter’, Eyup T., voor wie de officier van justitie alleen medeplichtigheid bewezen achtte, is door de rechtbank vrijgesproken.

De Amsterdamse Serviër Goran Savic werd op 23 oktober in zijn pizzeria op het Hugo de Grootplein gedood door kogels die waren bedoeld voor Jovan Durovic, die zwaargewond raakte. De beruchte Montenegrijnse crimineel Durovic is verwikkeld in een bloedige onderwereldvete tussen verschillende groepen uit voormalig Joegoslavië. Die strijd heeft al tientallen slachtoffers geëist.

Onverwachte tegenaanval

Toen bleek dat Durovic de pizzeria op het Hugo de Grootplein geregeld bezocht, zou het trio Cherif A. (42) hebben ingeseind en hem een telefoon en een vuurwapen hebben gegeven, waarna A. Durovic beschoot. Durovic ging onverwacht in de tegenaanval en overleefde daarmee de aanslag. De onschuldige Servisch-Amsterdamse pizzeriahouder, die zijn klant te hulp was gekomen, stierf ter plaatse aan een schotwond in zijn nek.

Kort na de schietpartij werd A. op de Admiraal de Ruijterweg in de vluchtauto aangehouden. Hij had dezelfde opvallende kleding aan die de schutter op bewakingsbeelden droeg. In de auto lag het moordwapen waarop zijn dna zat.

Alternatief scenario

Volgens de rechtbank hebben de daders ‘geen enkel blijk gegeven van respect voor het menselijk leven door op klaarlichte dag, in een drukbezochte pizzeria, op een druk punt in Amsterdam, met veel omstanders deze daad te plegen’. De golf van liquidaties in Amsterdam ‘dwingt de rechtbank om hoge gevangenisstraffen op te leggen’. De aanvankelijke eis lag met 28 jaar nog hoger dan de 24 jaar die A. opgelegd kreeg.

Vorige maand nog smeekte Cherif A. de rechtbank te geloven dat hij níet de schutter was die de Balkancrimineel zwaar verwondde en de pizzeriahouder doodschoot. “Ik wil mijn straatje niet schoonvegen. Mijn straatje ís schoon. Mij treft geen blaam in dezen,” snotterde A.

A. beweert dat twee mannen zijn auto hadden geleend. Een van hen had A.’s opvallende kleding, die in de auto lag, aangetrokken. Vervolgens moet hij zijn gaan schieten. Nadat A. zijn auto had teruggekregen, zou hij die kleren weer nietsvermoedend hebben aangetrokken om te gaan sporten, waarna hij werd gearresteerd.

“Beste mensen, ik weet dat het een vreemd verhaal is en dat men mij ongeloofwaardig vindt, maar het is een nachtmerrie die ik elke dag herbeleef,” vervolgde hij. “Ik bén niet de schutter. Ik zou dat nooit, nooit, nooit een ander kunnen aandoen, niet voor een miljard.”

‘Ontlastende elementen’

Volgens A.’s advocaat Remco Kint is ‘niet zonder twijfel vast te stellen dat A. de schutter is’. Het dossier staat volgens de raadsman vol met ‘ontlastende elementen’. Getuigen herkenden A. niet van de enige foto die ze was getoond en A.’s ex betwijfelde of het wel A.’s karakteristieke loopje was dat ze zag op de beelden van de schutter. Bovendien is op de deurpost dna gevonden van een onbekende man, op een plek waar de schutter de deurpost vastpakte – níet van A.

Daarnaast is Kint het niet met justitie eens dat de 18 minuten tussen het schieten en A.’s aanhouding te kort waren voor A.’s geschetste scenario.