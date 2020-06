23-jarige Amsterdammer per ongeluk doodgeschoten tijdens spelen met pistool

Beeld ANP

De vrienden waren die zaterdagmiddag uren in de weer geweest met drank, cocaïne en xtc die volgens justitie van Xavier F. (22) waren, net zoals het wapen.

Het wapen ging volgens de vrienden van hand tot hand. De patroonhouder was er uit gehaald en aangezien ze de trekker al eerder hadden overgehaald – ook blijkens een filmpje op de telefoon van Daniël S. (23) –, gingen de vijf er van uit dat hun spel ongevaarlijk was.

Op enig moment halverwege de middag richtte de verstandelijk beperkte Shaquille L. de Glock 17 op Uiterwijks hoofd en drukte af, waarna tot ieders grote schrik een kogel hem dodelijk trof.

Fatale roekeloosheid

Justitie verwijt ook de drie andere vrienden ‘dood door schuld’ vanwege hun fatale roekeloosheid. Shaquille L. zit vast voor moord.

“Het is verschrikkelijk dat Joey om niets en zo onnodig om het leven is gekomen,” zei Shaquille L.’s advocaat Gerald Roethof woensdag op een inleidende zitting in zijn strafzaak, die Uiterwijks moeder achter in de rechtszaal bijwoonde.

‘Noodlottig ongeval’

Dat op het filmpje van Daniël S. is te zien hoe die met het wapen speelt en de trekker overhaalt zonder dat een schot wordt gelost, maakt het volgens Roethof logisch dat zijn cliënt van een leeg wapen uitging toen hij dat op Uiterwijks hoofd richtte. “Het staat als een paal boven water dat dit een noodlottig ongeval was en geen moord of doodslag. Vreselijk dat zijn vriend er niet meer is.”

L. ‘is er zo kapot van’ dat hij zijn goede vriend heeft doodgeschoten dat hij heeft overwogen een einde aan zijn leven te maken, zei de advocaat. Hij vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten zodat die weer bij zijn moeder kan gaan wonen. “Hij kan dit niet verwerken, niet in zijn eentje in detentie.”

Bewonderd

Toen L. het fatale schot loste, wat hij heeft bekend, waren Xavier F. en Daniël S. al weg, zeiden hun advocaten. Ook F.’s advocaat vroeg om zijn vrijlating. Daniël S. en Roël G., de vierde overgebleven vriend, zijn al op vrije voeten.

De twintigers erkennen dat ze het wapen allemaal hebben vastgehad, maar Roël G. zegt het alleen kort ‘te hebben bewonderd’. Hij betwist dat hij er ook mee heeft gespeeld en bijvoorbeeld de trekker heeft overgehaald.

‘Bijzonder onverstandig’

De officier van justitie onderschrijft de noodzaak de vier overgebleven vrienden bij de onderzoeksrechter nog eens te verhoren ‘over ieders rol in het geknoei met dat wapen’. “Ze hebben sámen gedurende een geruime periode foto’s en een filmpje gemaakt en een foto op Snapchat gezet. Ze hebben de trekkers overgehaald waardoor de kogel in de kamer kan zijn beland,” zei de aanklaagster. “Het was bijzonder onverstandig gedrag van volwassen mensen met een vuurwapen.”

Het is nog onduidelijk wanneer de rechtbank het proces inhoudelijk kan behandelen.