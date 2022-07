23-jarige Amsterdammer gewond na steekincident centrum

Beeld Joris van Gennip

Rond 00.30 uur werd een man tijdens een ruzie neergestoken in de de Oudebrugsteeg, gelegen aan de Warmoesstraat. Het slachtoffer, een 23-jarige Amsterdammer, is met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht en is inmiddels aanspreekbaar.

De politie zette in de nacht van vrijdag op zaterdag een gedeelte van de Oudebrugsteeg af voor sporenonderzoek. Volgens de politie ging het mogelijk om een incident tussen meerdere personen. Er is nog niemand aangehouden.