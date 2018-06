22 tips over granaten bij cocktailbar Suzy Wong

Dat maakt de politie dinsdag bekend tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht.



Vorige week liet de politie camerabeelden van beide incidenten, op 19 januari en 22 maart, zien en liet een geluidsfragment horen. Daarop was te horen hoe een anonieme beller op 19 januari, nadat de granaat was neergelegd, hiervan een melding maakte en de woorden 'dit is een waarschuwing' zei.



Vespa Sprint

De politie houdt er rekening mee dat de beller betrokken is bij het neerleggen van het explosief, waardoor Suzy Wong de deuren moest sluiten. Wat de inhoud is van de tips over de anonieme beller kan de politie niet prijsgeven.



Op de camerabeelden is te zien dat de scooter van de dader tijdens de het eerste incident is zeer waarschijnlijk een Vespa Sprint is. De dader droeg een jas van Canada Goose.



