22-jarige man krijgt cel- en taakstraf voor geweld tegen ME bij Ajax-Benfica

Voorafgaand aan de beslissende Champions Leaguewedstrijd tegen de Portugese grootmacht Benfica (0-1) op 15 maart hadden duizenden Ajaxfans zich bij de zuidingang van de Johan Cruijff Arena verzameld voor een sfeeractie, een zogenoemde entrada. Ze dansten, sprongen en zongen, maar staken ook herhaaldelijk zwaar vuurwerk af. Ze forceerden de nooddeur en gebruikten grof geweld tegen de politie en tegen stewards van het stadion. Agenten liepen daarbij brandwonden en gehoorschade op. Negen personen werden aangehouden.

Een van hen, een 22-jarige man, is nu veroordeeld voor poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Hij zocht de confrontatie met politieagenten en riep onder meer ‘Halsemaneukers’, ‘Vieze linkse rakkers’, ‘ACAB’ (dat staat voor all cops are bastards) en ‘Amsterdam Hooligans’. Hij bekogelde de dienders met glazen flesjes, blikjes drank en andere voorwerpen. In de richting van ME’ers gooide hij door de opengebroken deur een metalen staaf met scherpe randen, een brandende fakkel en een afgebroken ruit. De ME’ers stonden in een kleine ruimte achter de deur. De rechtbank acht tevens bewezen dat de man zwaar vuurwerk tegen een uitgang van het stadion gooide.

Spijt

De rechtbank spreekt over een chaotische situatie waarbij wonderbaarlijk genoeg niemand zwaargewond raakte en die grote indruk heeft gemaakt op de leden van de ME. Zij vreesden voor hun leven, zo verklaarden de agenten van de Mobiele Eenheid. ‘Wat een leuke wedstrijdavond had moeten worden, is geëindigd in een avond vol agressie en geweld rondom het stadion,’ aldus de rechtbank.

Het vonnis van de Amsterdamse rechtbank komt overeen met de eis van het OM. De man heeft de zaken bekend en spuit betuigd aan de leden van de ME. Hij zegt dat hij zich heeft laten meeslepen door de menigte en niet de juiste keuzes heeft gemaakt. De man moet ook een schadevergoeding betalen voor de vernielingen aan het stadion.

