22-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij moord Rodney Mijnals

Beeld ANP

Vorige week besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de moord. In een reconstructie die werd vertoond in het programma was te zien dat drie gemaskerde mannen het huis van de 41-jarige Mijnals binnenliepen. Hij zat daar op het moment met zijn vriend Ricky. De gemaskerde mannen hadden een pistool bij zich en schoten op Mijnals en de vriend toen die zich uit de voeten probeerden te maken. Mijnals werd daarbij dodelijk getroffen.

De verdachte zit in beperkingen. Dat houdt in dat de politie geen mededelingen over hem doet en ook geen informatie deelt. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

De politie heeft ook meerdere doorzoekingen gedaan. Daarbij is een voertuig aangetroffen dat door de politie gezocht werd in verband met de moord.

Omwonenden vertelden die avond een paar knallen te hebben gehoord. In de Dulongstraat troffen buurtbewoners de 21-jarige Rickey aan. Hij bleek in zijn arm te zijn geschoten. Aanvankelijk werd hij door de politie als verdachte aangemerkt, maar inmiddels geldt hij als getuige.

In de Amsterdamse buurt Amsteldorp, waar op zaterdag 19 februari de schietpartij plaatsvond, was Rodney Mijnals een bekend gezicht. Buurtbewoners omschrijven de Amsterdammer, vader van een 12-jarige dochter, als een sociale man bij wie de deur altijd open stond.

Als het mooi weer was, zette Rodney twee stoelen op het stoepje voor zijn voortuin en ging hij daar bier zitten drinken. De andere stoel was bestemd voor wie er naast hem wilde zitten. “In de zomer stonden er vaak heel veel mensen. Hij was altijd heel vriendelijk,” aldus een buurtbewoner.

Voor de politie was het motief van de drie overvallers nog niet duidelijk, maar een van de scenario’s is dat het met drugs te maken heeft. Een ander scenario is dat het slachtoffer problemen had in de relationele sfeer. “Dat zou kunnen gaan om een conflict met bijvoorbeeld familie, buurtgenoten of vrienden of kennissen,” vertelde een politiewoordvoerder vorige week. Na de uitzending liet de politie weten een ‘handjevol tips’ binnen te hebben gekregen naar aanleiding van de uitzending.