22 bewoners zorgcentrum Beth Shalom bezweken aan coronavirus

De vestiging van Beth Shalom in Buitenveldert. Beeld Jean-Pierre Jans

Een woordvoerder van Cordaan, waar Beth Shalom onderdeel van is, laat dat zondagavond weten.

Toch is er ook goed nieuws: zeven bewoners zijn inmiddels hersteld. Bovendien zijn er al ruim een week geen besmettingen meer vastgesteld. Wel bestaat bij vijftien bewoners van het centrum het vermoeden dat ze besmet zijn met het virus.

Het joodse zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam-Buitenveldert wordt ongenadig hard getroffen door het coronavirus, vermoedelijk ten gevolge van een uitbraak die eind maart begon.

De bewoners en het zorgpersoneel vormen een hechte gemeenschap waar veel joodse tradities worden gevierd. In het huis is het niet zelden een komen en gaan van bezoekers.

Poerimfeest

Er bestaan vermoedens dat de uitbraak heeft plaatsgevonden rond het Poerimfeest. Hannie van Schutterhoef, directeur Cordaan, regio Amsterdam-Zuid, waar ook Beth Shalom onder valt, vertelde eerder dat het zorgcentrum zich nauwgezet hield aan de voorgeschreven maat­regelen van het RIVM.

Waarom het virus in Beth Shalom erger toesloeg dan elders, weet Van Schutterhoef niet. “Als ik dat wist, hebben we het coronavirus onder controle. Maar we zullen er nooit achter komen.”