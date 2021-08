22 Amsterdammers willen toezien op proef met wapencontrole

Een bestuurder wordt gefouilleerd tijdens een controle. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De proef gaat vanaf september van start in vijf buurten: Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.

Burgemeester Halsema heeft beloofd dat onafhankelijke waarnemers welkom zijn om vast te stellen of de betrokken politiemensen niet etnisch profileren. Een aantal partijen in de gemeenteraad steunt het experiment namelijk niet, mede vanwege het risico op discriminatie. Een meerderheid van de raad keerde zich zelfs tegen het plan, maar Halsema besloot het experiment toch door te zetten.

Wantrouwen

Woensdag plaatste burgemeester Femke Halsema op Instagram een tweede oproep voor waarnemers. Dat is volgens haar woordvoerder omdat het eind van de aanmeldtermijn nadert en de proef dan al snel begint. “Het is gebruikelijk dat we dan nog een keer extra aandacht vragen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Femke Halsema (@burgemeesterfemkehalsema) op 11 Aug 2021 om 6:45 PDT

De oproep leidde op sociale media tot wat verontwaardiging, onder meer bij JA21-raadslid Annabel Nanninga. Zij schreef op Twitter: “De inzet van ‘waarnemers’ getuigt van groot en onterecht wantrouwen in onze politie.”

.@ANanninga: ‘De inzet van ‘waarnemers’ getuigt van groot en onterecht wantrouwen in onze politie. Het is een knieval van Halsema aan GL en D66, die de politie structureel verdacht maken en het broodnodige preventief fouilleren al jaren frustreren’. https://t.co/qU1RzTdRx9 — JA21 Amsterdam (@AmsterdamJa21) 11 augustus 2021

Wapenbezit

De politie zelf laat desgevraagd weten: “Het feit dat er onafhankelijke waarnemers meekijken bij fouilleeracties is een afspraak die is gemaakt binnen de driehoek en waarmee door de gemeenteraad is ingestemd. Vanuit de politie hebben we hier dan ook geen bezwaar tegen in het kader van transparantie en verantwoording van ons optreden.”

De gemeente voegt er op Twitter aan toe: “Tijdens deze proef wordt er zonder aanzien des persoons gecontroleerd. Zo kan bijvoorbeeld elke vijfde persoon gecontroleerd worden, of bij minder aanbod van passanten, elke persoon of elke tweede persoon. Vanuit de politie zal er ook een waarnemer aanwezig zijn die hierop toeziet.”

De proef met wapencontroles is bedoeld om het wapenbezit in de stad te verminderen, met name onder jongeren. Er zijn geregeld voorvallen met wapens waarbij jongeren betrokken zijn.