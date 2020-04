212 boetes uitgedeeld in paasweekend voor overtreden maatregelen

De parken werden bezet door groepjes mensen, ondanks het verzoek om zo min mogelijk eropuit te trekken. Beeld Maarten Brante

Het gaat om overtredingen van het samenscholingsverbod en het niet afstand houden van anderhalve meter, zoals is voorgeschreven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om hoeveel boetes het per categorie gaat, kan een woordvoerder niet zeggen.

Naast de ruim tweehonderd boetes zijn volgens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ook veel waarschuwingen uitgedeeld. Op plekken waar door agenten en handhavers al was gewaarschuwd, is sneller overgegaan tot het opleggen van een boete.

Parken, pleinen en markten – doorgaans drukke plekken – zijn dit weekend ‘extra in de gaten gehouden’, zowel door agenten en handhavers als met camera’s. Cijfers over waar de meeste boetes zijn uitgedeeld, zijn vooralsnog niet bekend.

Burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio, riep Amsterdammers dit paasweekend nadrukkelijk op zo veel mogelijk thuis te blijven en buiten 1,5 meter afstand van elkaar te houden – net als ieder ander weekend. De meeste mensen gaven daaraan gehoor en hebben zich goed aan de regels gehouden, aldus de Veiligheidsregio.

Ommetje

Vanwege de verwachte drukte met het mooie weer nam de gemeente dit weekend meer voorzorgsmaatregelen. Zo was een vaarverbod voor pleziervaart in de Amsterdamse grachtengordel van kracht en waren onder meer de zij-ingangen van het Vondelpark gesloten om de bezoekersstroom in de hand te kunnen houden. Maar dat weerhield mensen er dus niet van met een kleedje in het gras neer te strijken.

“Even naar buiten in de eigen buurt mag, maar de oproep om drukke plekken te vermijden en afstand te bewaren blijft ook nu nog staan,” benadrukt burgemeester Halsema. “Urenlange picknicks in de parken zijn niet de bedoeling. Zo blijven parken beschikbaar voor het ommetje in de buurt voor mensen zonder balkon, tuin of dakterras.”