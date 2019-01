21-jarige krijgt taakstraf om antisemitische Twitterberichten

Dat heeft de rechter vrijdag geoordeeld.



In een van de Twitterberichten, die hij in oktober 2015 plaatst, zegt de man een prijs van 100.000 euro uit te loven aan 'degene die het hoofd komt brengen' van vier Joodse twitteraars. In hetzelfde bericht verwijst hij naar hun Twitteraccounts. In een volgend bericht oppert hij 'alvast vier brandstapels vrij te maken'.



Twee van de vier Joden doen aangifte. In een verklaring aan de rechtbank geeft een aangeefster te kennen dat ze de berichten haat zaaiend vindt en aanzetten tot geweld. Ook is ze bang dat als zij geen actie onderneemt de dreigementen alleen maar erger worden.



Vrijheid van meningsuiting

De man zelf zegt dat de teksten sarcastisch of ironisch waren bedoeld. Hij vindt dat dit met de emoji van een lachend en blozend poppetje in een van de berichten duidelijk naar voren komt. Bovendien vindt hij dat de berichten een toelaatbare bijdrage vormen aan het publieke debat. Ook doet hij een beroep hij op zijn vrijheid van meningsuiting.



De rechter gaat niet mee in het standpunt dat de berichten een ironisch of sarcastisch karakter hebben. Beide berichten zijn volgens de rechter bedreigingen, waarin de jongen expliciet oproept tot doodslag of moord. Daarbij maakt het voor het oordeel niet uit dat de uitvoering van het dreigement - met brandstapels - niet voor de hand ligt.



Ook is het beroep op de vrijheid van meningsuiting bij deze berichten niet aan de orde, omdat de teksten op geen enkele manier bijdragen aan een discussie. Volgens de rechter gaat het niet om een mening, maar heeft de man 'domweg bedreigende en opruiende teksten' geplaatst.