21-jarige Amsterdammer aangehouden voor mishandeling en bedreiging

Aanleiding was volgens een woordvoerder van de politie waarschijnlijk een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer raakte zwaargewond en toen agenten de 31-jarige man aantroffen, was hij buiten bewustzijn. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Uit onderzoek kwam naar voren dat de verdachte naast de mishandeling het slachtoffer ook met een vuurwapen hebben bedreigd.

In de woning van de verdachte zijn dinsdag meerdere goederen in beslag genomen. De verdachte is ondertussen voorlopig vrijgelaten en moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.