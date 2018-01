202 hennepkwekerijen in Amsterdam opgerold in 2017

17,5 miljoen euro

Netbeheerder Liander schat de totale waarde gestolen energie in 2017 op 17,5 miljoen euro. Het verzorgingsgebied van Liander beslaat grofweg de provincies Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en een deel van Zuid-Holland.



Op jaarbasis is dat 400 miljoen KwH. Daar kunnen omgerekend 114.300 huishoudens een jaar van leven. In het gebied van Liander worden gemiddeld vier plantages per dag ontmanteld.



Om de diefstal van energie in te perken zet Liander dagelijks twintig medewerkers in over heel Nederland.