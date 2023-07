2016: Boekhandel Veenstra moet wijken voor pittig geprijsde macarons

In boekhandel Veenstra is bijna tachtig jaar in boeken gehandeld. Beeld Charlotte Odijk

Boekhandel Veenstra, op de hoek van de Utrechtsestraat en de Herengracht, sluit op 23 juli 2016 de deuren. Nadat op deze plek bijna tachtig jaar in boeken is gehandeld en een jonge Joop den Uyl er zijn Liesbeth ontmoette, moet de literatuur wijken voor pittig geprijsde macarons en éclairs van een patisserie-boutique. Gina de Lange (64) en haar compagnon Ineke van Drie (66) balen. De sluiting is onvermijdelijk nu hun huurbescherming ten einde loopt. Die was door de vorige boekhandelaar Kees Veenstra, die in 1971 boekhandel Erato overnam, bij de verkoop van het pand afgedwongen. Van Drie: “Wij hoefden geen huurverhoging te betalen tot we zélf 65 zouden worden. Nu gaat de huidige eigenaar een marktconforme huur rekenen. Vier keer zoveel als we jarenlang betaald hebben. Er is geen kans dat we die huur bij elkaar kunnen verdienen met boeken.”