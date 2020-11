200 uur taakstraf voor vrouw die supermarkt overviel waar ze werkte

Beeld Eva Plevier

Dat staat in een vonnis dat de Amsterdamse rechter woensdag heeft gewezen.

De vrouw was op de dag van de overval – 13 september 2019 – niet ingeroosterd, maar zei tegen collega’s dat ze naar de winkel aan het Dijkgraafplein in Osdorp kwam om iets te kopiëren. Op die wijze heeft ze de achterdeur opengelaten voor twee medeverdachten.

Drugsverbod

Samen met een 33-jarige man, die twee collega’s van de jonge vrouw bedreigde met een vuurwapen (mogelijk een nepwapen), maakte ze 6700 euro contant geld en zegelboekjes ter waarde van 500 euro buit. Ook nam die man de telefoon van zowel de 21-jarige vrouw als één van diens collega’s mee.

Die 33-jarige man is in augustus reeds veroordeeld tot 2 jaar celstraf. Bovendien kreeg hij een drugsverbod, omdat hij verslavingsgevoelig is. Nog een andere man van nu 24 jaar oud, die gold als de ‘man achter de schermen’ en onder meer de auto voor de overval regelde, is ook reeds veroordeeld tot 2 jaar celstraf.

EMDR-behandeling

De officier van justitie eiste jeugddetentie van 18 maanden voor de vrouw, waarvan 6 voorwaardelijk. Daarin ging de rechter niet mee. De jonge vrouw is kwetsbaar en getraumatiseerd door haar verleden, stelt de rechter. Ze ondergaat spoedig een EMDR-behandeling voor haar trauma; detentie zou haar herstel negatief beïnvloeden.

Om die reden heeft de rechtbank besloten tot een taakstraf van 200 uur, met 2 maanden voorwaardelijke jeugddetentie binnen een proeftijd van 2 jaar.