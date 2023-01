200 kilometer schaatsen voor Sam (2006-2021): ‘Hij gaf nooit op, dus wij ook niet’

Dochter Gus en vader Arjan de Bruin op de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam. Hun handgebaar is van het zogeheten ‘flash-spel’; Sam maakte dit gebaar vaak op foto’s. Beeld Nina Schollaardt

Nadat de tocht door de coronapandemie twee keer werd geannuleerd, is het vrijdag dan eindelijk zover. Om 07.00 klinkt voor team El Bruno het startschot waarna binnen twaalf uur tweehonderd kilometer moet worden geschaatst. De tocht over de Oostenrijkse Weissensee levert het team geld op dat zij doneren aan stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Met de inmiddels al meer dan 30.000 euro die is ingezameld, hopen ze bij te dragen aan het vergroten van de genezingskans van kinderen met kanker, vertelt Arjan. “We willen dat geen enkel kind meemaakt wat Sam heeft moeten meemaken.”

Sam de Bruin, zoon van Arjan en Harriet en broertje van Gus, overleed op 3 april 2021 aan de gevolgen van botkanker. Een loodzware strijd ging hieraan vooraf waarin El Bruno – Sams bijnaam – ‘altijd optimistisch en zo enorm krachtig’ bleef. “Dat nooit willen opgeven nemen wij mee naar de Weissensee. Voor Sam was het geen keuze om op te geven, dus wij doen dat ook niet.”

Pijnlijke knie

Na een potje voetballen op een dag in september 2019 gaf Sam aan een zere knie te hebben. Het deed zo’n pijn dat een bezoek aan de huisarts verstandig leek. Die adviseerde om het nog even aan te kijken. “De pijn werd niet minder, maar juist veel erger, tot het moment dat hij niet meer kon lopen en krukken moest gebruiken.” Meerdere onderzoeken volgden en op 1 november kwam de diagnose: botkanker. “Op zo’n moment voel je de grond onder je wegzinken.”

Maar Sam ging de strijd enorm dapper aan, vertelt zijn vader. Na maanden van chemokuren en medicijnen waar hij heel erg ziek van werd, onderging zijn zoon een operatie. “Hij koos voor omkeerplastiek, een ingrijpende behandeling waarmee hij de grootste kans had om weer te kunnen voetballen, judo’en en wintersporten, dat deed hij namelijk graag. Het maakte mij ontzettend trots dat hij zo’n onwijs heftig besluit durfde te nemen.”

In de periode na zijn operatie onderging Sam nog meer chemobehandelingen, in juni 2020 was de laatste. “Dat werd uiteraard uitgebreid gevierd, want we konden eindelijk weer vooruitdenken!” Een revalidatieplan werd gemaakt, Sam kreeg een speciaal voor hem ontworpen Ajaxprothese – Sam was groot fan – en hij werd weer actiever. Tot de eerste controle in juli. “Hij bleek uitzaaiingen in zijn longen te hebben. Dus terug die achtbaan in, maar de behandeling sloeg niet aan. Op 1 december kreeg Sam te horen dat er geen kans meer was op genezing. Toen brak hij, voor de eerste keer. Hij moest zo huilen, het was echt vreselijk.”

Vjèze Fur op bezoek

De laatste maanden stonden in het teken van nog zo veel mogelijk mooie herinneringen maken samen. Zo werd er gegeten in het Okura, want Sam hield enorm van sushi, als fan van de serie Undercover werd hij verrast met een bezoek van acteur Frank Lammers en kwam ook rapper Vjèze Fur langs, want de Jeugd van Tegenwoordig vond hij geweldig.

Vanaf februari werd Sam steeds zieker. Arjan: “Hij kreeg longbloedingen, kon niets meer binnenhouden en had heel erg veel pijn.” Op de avond voor de dag dat hij is overleden werd hij in slaap gebracht, nadat hij nog bezoek kreeg van zijn twee beste vrienden. “Zijn laatste wens was om nog even met hen te kunnen knuffelen.”

Dat hij met zijn humor, volgens zijn vader van een heel typisch soort, ook na zijn dood nog anderen wilde laten lachen, bleek uit de stunt die hij tijdens zijn uitvaart uithaalde. “Sam wilde een geluidsfragment opnemen met een kloppend geluid waarbij hij ‘help, haal me eruit!’ riep en dat afspelen wanneer mensen langs zijn kist liepen. Zo gezegd, zo gedaan, al hebben we na overleg toch maar besloten het tijdens de speech te laten horen. Opa en oma waren zich anders rot geschrokken.”

Nu, ruim anderhalf jaar na Sams overlijden, is vrijdag 27 januari de Alternatieve Elfstedentocht voor KiKa. Arjan, Harriet, Gus en familieleden, en vrienden Bart, Koen, Annelies, Karolus en Tanja zijn er klaar voor. De acht hebben hard getraind in aanloop naar de tocht: “De voorbereiding is gedaan, de schaatsen zijn geslepen, we kunnen gaan.”

Ook Sam gaat mee naar de Weissensee, met zijn as in een door hem zelf gekozen urn: zijn favoriete Ice Tea-fles. Samen met zijn dochter Gus, die die dag 19 jaar wordt, wil Arjan de eindstreep halen, ‘de tijd doet er niet zo toe’. “De laatste ronde neem ik de urn met mij mee. Hand in hand met Gus naar de finish, met Sam tussen ons in.”

Alternatieve Elfstedentocht Weissensee Aan de alternatieve Elfstedentochten doen vele Nederlandse schaatsers mee, als vervanging voor de Friese Elfstedentocht die niet elk jaar kan worden gereden. Een van deze alternatieve tochten wordt gehouden op de Weissensee in Oostenrijk. Het doel van het schaatsevenement, dat eind januari of begin februari plaatsvindt, is om in één dag 200 kilometer af te leggen. Aan de editie van 2023 doen 4500 schaatsers mee.

