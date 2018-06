20 tips over tattoo dode man in Flevopark in 1998

Op zijn linkerarm had hij een wat kleinere tattoo en op zijn rechter arm een opvallende adelaar. In het midden van de adelaar staat het gezicht van een vrouw. Het lijkt alsof de adelaar erover heen is getatoeëerd. Tussen de tips zat ook informatie over waar deze tattoo's mogelijk zijn gemaakt.



Oost-Europa

De identiteit van het slachtoffer is na twintig jaar nog altijd een raadsel. De man is waarschijnlijk vermoord op 14 of 15 november 1998. Toen was hij tussen de dertig en veertig jaar oud. Op basis van zijn uiterlijk vermoedt de politie dat hij uit Oost-Europa kwam.



Zijn lichaam werd gevonden door twee wandelaars die hun honden uitlieten vlakbij het pannenkoekenhuis in het park. Uit de schouw bleek dat de man vijf keer van dichtbij was neergeschoten. Ook wezen sporen erop dat het lichaam vanaf het gras de bosjes in was versleept.



De politie heeft 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de identiteit van de man.



Lees ook: Deze 7 Amsterdamse zaken staan in de coldcasekalender 2018