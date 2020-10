20-jarige Amsterdammer gezocht voor dodelijke steekpartij Scheveningen

Tyrece Balbin. Beeld Opsporing Verzocht

Vier verdachten zijn al opgepakt voor de steekpartij die de 19-jarige Rotterdammer Cennethson ‘Chuhu’ Janga zijn leven kostte. Tyrece Balbin, die ook wel de bijnamen ‘Tyloose’ en ‘Ty’ heeft, is met een vuurwapen te zien op beelden die ten tijde van de steekpartij zijn gemaakt. De beelden circuleren op sociale media.

Een 17-jarige Rotterdammer die eerder is opgepakt, is nu op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak. Verder blijven drie andere verdachten, onder wie twee Amsterdammers van 20 jaar, in voorarrest.

73 De Pijp

Het steekincident lijkt de climax te zijn geweest van een ruzie tussen twee drillrapgroepen: de Amsterdamse groep 73 De Pijp en de Rotterdamse groep Blacka 24.

Al langer zijn er zorgen over toenemend geweld onder jongeren die actief zijn in de drillrapscene. Eind augustus sprak de moeder van een 24-jarige man die vier jaar geleden vermoord werd daarover met Het Parool: niet alleen haar zoon van 18, maar ook zij, zijn doelwit van dreigementen uit de drillrapscene.