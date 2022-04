Het dodelijke schietincident vond plaats op een parkeerplaats aan het Leenderbos in Hoofddorp. Beeld Michel van Bergen

De politie werd rond 11.55 uur gealarmeerd over een schietpartij. Het incident vond plaats op een parkeerterrein bij voetbalvereniging Overbos. De politie, brandweer en ambulance rukten met meerdere eenheden uit. Ter plaatse troffen agenten een gewonde aan. Medische hulp mocht niet baten, de man overleed niet veel later.

Witte auto

Het parkeerterrein is afgezet met linten. Een politiehond speurt het terrein af en de technische recherche doet onderzoek. Dat onderzoek spitst zich toe op een kleine witte auto waar verschillende leden van de technische recherche van alle kanten foto's van maken. Ook doorzoeken agenten de bosschages rond de parkeerplaats.

Buurtbewoners zeggen niets gezien te hebben. De wegen rondom het parkeerterrein worden scherp in de gaten gehouden door de politie.

‘Soms onveilig aanvoelend’ deel van Hoofddorp

Volgens een bewoner van de Henri Didonweg, die uitkijkt op de parkeerplaats, kan het op de plek soms onveilig aanvoelen. “’s Avonds hangen er soms jongeren rond, maar in de ochtend is het er vrijwel altijd verlaten. Je hebt er niets te zoeken als de sportclub dicht is. Je ziet er dan ook zelden iemand in de ochtend.”

In de omgeving van de straten Leenderbos en Liesbos is een onderzoek gestart. Via een oproep op Burgernet wordt gevraagd uit te kijken naar twee verdachten en een zwarte Volkswagen, type Polo of Golf. Getuigen wordt geadviseerd niet zelf actie te ondernemen, maar de politie te bellen.

Schietpartij op het parkeerterrein bij sportvereniging Overbos, aan Leenderbos. Het slachtoffer is overleden. Alles is afgezet, politie doet onderzoek #hoofddorp #haarlemmermeer pic.twitter.com/imWY4kfX1w — 112Meerlanden.nl (@112meerlanden) 1 april 2022

De persoon die gewond raakte bij het schietincident is overleden. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving tussen 11:30 en 12:00 uur wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844. Op het moment dat er meer informatie te delen is, melden wij dat via dit account. https://t.co/iWj4TmYg3s — Politie Noord-Holland - Kennemerland (@POL_KENland) 1 april 2022