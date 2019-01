20 jaar cel voor moordenaar broer kroongetuige Nabil B.

De rechtbank spreekt van een schokkende en koelbloedige 'moord op bestelling' op klaarlichte dag, waardoor 'de nachtmerrie' van de familie B. nog altijd voortduurt - ook omdat de meeste familieleden uit veiligheidsoverwegingen zitten ondergedoken en zwaar worden beveiligd.



Dat het slachtoffer de broer van de kroongetuige was, is voor de rechters echter geen reden S. extra zwaar te straffen. De rechters gaan er van uit dat hij niet wist wie hij dood schoot - zoals hij zelf heeft gezegd.



Hij zegt dat hij dacht dat het om een criminele afrekening ging.



Wraak

De rechtbank ziet geen ander motief voor de liquidatie dan wraak voor de stap van Nabil B. kroongetuige te worden tegen de groep van de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi en zijn rechterhand Saïd Razzouki, maar rekent S. 'die aanslag op de rechtsstaat' niet aan omdat hij die achtergrond niet aantoonbaar kende. 'De intentie die zijn opdrachtgever(s) hadden, kan de dader niet worden aangerekend.



'Wel vindt de rechtbank de liquidatie en de gevolgen daarvan voor de nabestaanden zo erg dat zij in vergelijking met andere straffen in liquidatiezaken een zware gevangenisstraf van 20 jaar oplegt', aldus het vonnis.



'Gruwelijke moord'

Het Openbaar Ministerie had op 13 december 28 jaar cel geëist voor 'de gruwelijke moord', omdat die volgens officier van justitie Saskia de Klerk wél een hogere straf rechtvaardigt omdat de volstrekt onschuldige broer van de kroongetuige was vermoord, kennelijk als wraak voor de stap van Nabil B. kroongetuige te worden.



De rechtbank weegt in S.'s voordeel mee dat hij spijt heeft betuigd en maar een bescheiden strafblad heeft.



Andy S. zegt dat hem 100.000 euro was beloofd voor de moord.



Hij heeft niet willen zeggen van wie hij de moordopdracht heeft gekregen, behalve dat hij diegene kende uit het criminele milieu.



