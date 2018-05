20 jaar cel voor doodsteken fietsenmaker Kobya

Dat is vijf jaar minder dan geëist. Naast zijn gevangenisstraf moet de man ruim 80.000 euro schadevergoeding betalen.



De 49-jarige Kobya werd op 15 maart 2016 gevonden in zijn fietsenwinkel in de Jan Tooropstraat. Daar lag hij zwaargewond in een plas bloed. Hij was even daarvoor vele malen met een mes gestoken. De in de buurt zeer geliefde fietsenmaker overleed ter plekke. Daarnaast werd Kobya beroofd van zijn portemonnee.



Dna-materiaal op de hand, de stofjas en de pet van het slachtoffer leidde naar de verdachte. Daarnaast bleek tijdens het onderzoek dat E. zijn buurman meteen na de steekpartij had verteld wat hij had gedaan.



Hamer

Op basis daarvan oordeelde de rechtbank dat de verdachte schuldig is.



In april eiste justitie 25 jaar cel voor E. voor het doodsteken van de fietsenmaker. "Van een andere reden voor de moord dan zelfzucht is niet gebleken. De verdachte is in zijn handelen gewetenloos geweest met vreselijke gevolgen," zei de officier van justitie destijds.



E. zou eerder geprobeerd hebben een man met een hamer dood te slaan. Ook daarvoor is hij nu schuldig bevonden. 'Verbijsterend', noemt de rechtbank deze mishandeling, onder meer omdat er geen enkel motief voor de aanval leek te zijn. Het slachtoffer, een kennis van E., werd onverwachts in zijn eigen huis, maar doelgericht een barst in zijn schedel geslagen.



E. heeft betrokkenheid bij de dood van Kobya altijd ontkend, net als de mishandeling met de hamer.