20 en 21 jaar cel tegen Amsterdammers voor liquidatie

'Een ripdeal'

Allebei de verdachten ontkennen voor de onderwereldmoord verantwoordelijk te zijn. Denzel D. zegt dat hij voor 20.000 euro alleen de tweede vluchtauto bestuurde na 'een ripdeal' (drugsdiefstal), Reza J. heeft vooral gezwegen.



In afgeluisterde gesprekken hadden de verdachten gesproken over 'een hete torie': een gevaarlijke klus. Justitie is er van overtuigd dat ze de moord bedoelden. Op uitgetrokken kleding en handschoenen zaten dna van de mannen, kruitsporen en glassplinters van de auto van slachtoffer Badloe.



Het motief voor de moord is volgens justitie en rechtbank (te) onduidelijk gebleven.



Een belangrijk scenario is dat de voortvluchtige Ridouan Taghi de opdracht voor de liquidatie had gegeven. Badloe zou uit de weg zijn geruimd omdat hij als tussenpersoon betrokken was geweest bij de schietpartij waarbij in de avond van 2 november 2017 (drieënhalve week voor de moord op Badloe) door een blunder de zoon van een opperrechter was doodgeschoten op het terras van café La Créme in Marrakesh, Marokko.



Paniek

Taghi zou in paniek zijn geraakt en Badloe hebben laten vermoorden omdat die te veel wist als mogelijke getuige.



Het werkelijke doelwit van de liquidatie in Marrakech was de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha 'Moes' F., de eigenaar van de luxe koffiezaak. Ridouan Taghi had het volgens justitie al lang op hem voorzien en zou via tussenpersoon Badloe de Amsterdamse Antillianen Shardyone S. en Edwin R.M. hebben gestuurd om F. te liquideren. Die was net vertrokken van het terras, de schutters zagen de zoon van de rechter, een student, voor hem aan.