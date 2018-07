20.000 euro voor tip liquidatie drugscrimineel Goran Tasic

De meermaals voor levensdelicten veroordeelde drugscrimineel Goran Tasic kwam op donderdag 15 maart per vliegtuig aan in Nederland en werd nog geen uur later doodgeschoten in de Piet Mondriaanstraat in Slotervaart.



Tasic is waarschijnlijk in de val gelokt toen hij met de taxi vanaf Schiphol aankwam in de Piet Mondriaanstraat. De politie vermoedt dat een conflict in de drugswereld hem fataal is geworden.



Moordwapen

Nadat de dader tientallen keren had geschoten, rende hij weg door een steeg langs de garageboxen. In de sloot die hij vervolgens passeerde, heeft de politie het vermoedelijke moordwapen gevonden: een Agram '2000 Nato' Lüger. Dit semi-automatische wapen wordt nog onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.