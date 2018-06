20.000 euro voor tip identiteit lijk Flevopark in 1998

De man was waarschijnlijk vermoord op 14 of 15 november 1998. Het lichaam werd gevonden door twee wandelaars die hun honden uitlieten vlakbij het pannenkoekenhuis in het park. Uit de schouw bleek dat de man vijf keer van dichtbij was neergeschoten. Ook wezen sporen erop dat het lichaam vanaf het gras de bosjes in was versleept.



De politie vermoedt dat de man elders is vermoord en in het Flevopark is neergelegd. De theorie is dat het lichaam via de ingang naast tramhalte 14, in het noorden van het park, het park is binnengebracht. Het stadspark was in 1998 ook toegankelijk met de auto.



