20.000 euro voor gouden tip liquidatie Vincent Jalink

Jalink werd vermoord voor de ogen van zijn negenjarige zoontje, dat hij had opgehaald bij diens oma. Zijn andere zoontje was in de woning waar Jalink zijn Porsche Cayenne net voor de deur had geparkeerd.



Met Gideon G. (28) wordt in december één van de vermoede schutters berecht. Op de waarschijnlijke vluchtroute van de moordenaars lag een petje met daarop zijn dna plus schotresten.



Tegen andere verdachten, ook allemaal afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost, heeft de recherche nog te weinig bewijs verzameld om ze met succes voor de rechter te kunnen brengen.



Dun dossier

Justitie gaat er van uit dat Jerello G. (22) de tweede donkere man is die op camerabeelden bij de moordplek is te zien. Hij is weliswaar formeel als verdachte aangemerkt, maar zijn dossier is nog dun.



Dat geldt zeker ook voor de vermoede andere betrokkenen bij het aansturen van de liquidatie: Willy F. (28) en Jason L. (25) - bekend als rapper Jayjay of Djaga Djaga.