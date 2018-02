20.000 euro voor gouden tip Ali Kaynak

De 48-jarige eigenaar en oprichter van restaurantketen Halal Fried Chicken werd in de nacht van 11 op 12 september vorig jaar doodgeschoten toen hij in zijn geparkeerde auto op de Burgemeester De Vlugtlaan zat.



"Het onderzoek is al een tijdje gaande," zegt een woordvoerder van de politie, "en een beloning kan getuigen over de streep trekken zich te melden. Dat is in deze zaak heel welkom."



Flyers

Naast de beloning heeft de politie in Nieuw-West flyers uitgedeeld en digitale borden neergezet in de hoop op meer informatie over de zaak.



De zaak wordt dinsdagavond besproken bij Opsporing Verzocht.



