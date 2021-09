20.000 coronabetogers op de Dam: ‘Ik voel me vreemd, niet veilig en buitengesloten’

Demonstranten op de Dam tijdens de manifestatie Samen voor Nederland. Beeld Amaury Miller

Hij is wel gevaccineerd, zij niet. “Maar zoals altijd in een goed huwelijk mag je van mening verschillen,” zegt Cok de Zwart (68, voormalig uitgever). Hij staat samen met zijn vrouw Petra Spigt (69, edelsmid) op de hoek van de Dam waar de grote protestmars tegen de coronamaatregelen op het punt staat te vertrekken.

Het echtpaar maakt zich zorgen. Minister Hugo de Jonge opperde vrijdag dat hij mogelijk eind van de maand een coronatoegangsbewijs verplicht gaat stellen voor een bezoek aan onder meer het museum of een café. Aan de deur wordt dan gecontroleerd op een vaccinatie, een negatieve test of een bewijs van een recent doorgelopen coronabesmetting. De deltavariant vraagt volgens De Jonge een vaccinatiegraad van circa 90 procent om een nieuwe piek in de ziekenhuizen te voorkomen. Nu is circa 85 procent van de 18-plussers gevaccineerd.

Buitengesloten

De vaccinatiegraad moet omhoog, en dat hoeft niet vrijblijvend, waarschuwde De Jonge. “De druk wordt opgevoerd, maar ik voel die druk nu ook al,” zegt Spigt. “Ik ben Vriend van museum de Hermitage. Die hebben een jaarlijkse Vriendendag. Daar ging ik altijd naartoe, maar nu moet je je laten testen of je moet gevaccineerd zijn. Dus ga ik daar al niet meer heen.” Spigt voelt zich ‘vreemd, niet veilig en buitengesloten’.

Ze vreest dat Nederland verandert in een testmaatschappij. “Nu is het voor corona, straks voor iets anders.” Haar echtgenoot maakt zich, zoals hij zelf zegt ‘ernstige zorgen om de staat van de Nederlandse parlementaire democratie’. “Een kabinet dat maanden geleden is gevallen, dat demissionair is en dus eigenlijk volgens de parlementaire mores geen belangrijke beslissingen meer mag nemen, neemt onder het mom van de coronacrisis vrijheidsbeperkende maatregelen die wij sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt.”

Hazes en Hare Krishna

De Dam staat bomvol, van Madame Tussauds tot aan het Beursplein. De stemming is uitgelaten. Het geluid van trommels, hardcore house, het nummer Leef van André Hazes en hare krisjnamuziek vermengen zich tot een potpourri van klanken. De actievoerders zijn al net zo divers als de muziek die ze hebben meegebracht: aanhangers van Viruswaarheid, Forum voor Democratie, maar ook mensen die aan hen geen boodschap hebben en zich zorgen maken over wat zij noemen ‘medische apartheid’.

Mensen lopen met borden met teksten als ‘Word geen QR-code’. En: ‘Ik pas’, wat duidelijk coronagerelateerd is. Een ander loopt met een bord: ‘Stop met pinnen, betaal contant’. Mensen scanderen ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’ en ‘sluit je aan’. Volgens de gemeente zijn er 20.000 mensen naar de Dam gekomen, die vervolgens een zeven kilometer lange wandeltocht door de stad hebben gemaakt. Het protest was uitgelaten en gemoedelijk, en is volgens de politie zonder incidenten verlopen.

Bang voor reacties

Tussen de menigte lopen twee jonge vrouwen die graag hun verhaal onder hun naam zouden willen vertellen, maar het niet durven omdat ze bang zijn voor de reacties. Een van hen werkt in de zorg en wil geen gedoe met patiënten of collega’s. “Wij zijn volop bezig om gezond te leven. We sporten veel, eten gezond, de kans om ernstig ziek te worden van Covid-19 is voor gezonde jonge mensen echt heel erg klein. Maar wat gebeurt er: Als ik die prik niet neem, dan moet ik straks een test doen voordat ik een restaurant in mag. Terwijl iemand die een pakje sigaretten per dag rookt, met een prik wél dat restaurant in mag zonder test. Hij wordt beloond, ik word bestraft.”

Mensen die gevaccineerd zijn kunnen nog steeds het virus verspreiden, dat maakt dit beleid ook nog eens zo krom, zegt een jonge onderwijzer, die evenmin met haar naam in de krant wil. “In Nederland streven we toch alsmaar naar inclusiviteit. Daar heeft iedereen de mond van vol. Maar met maatregelen zoals de coronapas zet je juist mensen op tegen een minderheid in de samenleving.”

Coronatoegangsbewijs

Anja Damen (62) en Peter Nieland (74) uit Chaam zijn zeker niet bereid om dan toch maar die prik te halen. Nieland kan zich al bijna niet meer heugen dat hij een demonstratie meeliep. De laatste moet zijn geweest toen hij protesteerde tegen Oost-Berlijn, maar nu voelt hij dat hij niet anders kan. “Als die coronapas er echt komt, dan ga ik me nog steeds niet laten testen. Ik ga naar het restaurant toe en als ik daar geen eten kan kopen, dan ga ik naar het volgende restaurant, misschien wil die mijn geld wel hebben. Ik moet nog zien dat die mensen daar aan de deur gaan staan.”

Beeld Hollandse Hoogte / ANP