2 jaar en 150.000 boete geëist tegen Jayjay voor witwassen

De verklaring dat hij veel verdiende als frontman van de inmiddels opgedoekte gangstarapformatie Green Gang geloven politie en justitie niet.



"Ja, op internet zijn filmpjes te vinden, maar niets dat er op wijst dat het allemaal inkomsten opleverde waarmee je de hele wereld over kunt reizen, de duurste merkkleding kunt dragen en bij je arrestatie 2400 euro in je kontzak kunt hebben."



Koningsketting

De recherche vond bij L. twee dure Rolexhorloges en duizenden euro's aan contanten en ziet bewijs voor reizen naar Egypte, Jamaica, de Dominicaanse Republiek, Dubai, de Antillen, Suriname en (zeker vijf keer) Ghana.



Hij zou dure appartementen in Londen hebben gehuurd, dure schoenen (Louis Vuitton, Nike) en drie zonnebrillen hebben gehad (Louis Vuitton, Dior), plus een achttien karaat gouden koningsketting van duizenden euro's.



Een criminele vriend kwam vrijdagmorgen in de rechtszaal getuigen dat de ketting van hem was. Hij had die gekregen van zijn familie toen hij een celstraf van 13 jaar uit zat, L. mocht de ketting lenen 'om mee te pronken' of mee in videoclips op te treden.



Viptafels

In berichtjes die L. onder andere aan zijn vrienden en zijn moeder stuurde, ziet justitie extra bewijs dat hij heel veel uit gaf. Zo ging hij ook vier keer in de week uit in clubs waar hij met groepen vrienden feestte aan viptafels.



Zelf zegt 'Jayjay' daaraan juist te hebben verdiend. Normaal kostte zo'n tafel bijvoorbeeld 1500 euro, maar als vaste gast kreeg hij 500 euro korting, terwijl hij wel van alle tien disgenoten 150 euro vroeg.



Dat hij zijn geld verdiende met liquidaties, wordt volgens de recherche ook enigszins bevestigd door een bericht waarin hij tegen zijn moeder klaagt dat hij als enige van vier broers het leven van het gezin bekostigde: 'Niemand weet wat voor risico ik loop elke dag om aan mijn geld te komen.'



Drugshandel

Op de vraag van een rechter waarover hij het had, beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Overigens zijn er volgens justitie aanwijzingen dat zijn moeder bij drugshandel was betrokken.



Voor L's aandeel bij een wilde vechtpartij in het vipgedeelte van de Rotterdamse Club Blu vraagt justitie vrijspraak bij gebrek aan bewijs dat ook hij met flessen op hoofden sloeg.



Advocaat Manon Aalmoes houdt vrijdagmiddag haar pleidooi.



Lees ook: De snelle 'carrière' van Jayjay uit Zuidoost