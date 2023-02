2 jaar cel na mishandeling met champagnefles in Amsterdam-West

De rechtbank wijst in het vonnis op de ernstige klachten die het slachtoffer heeft overgehouden. Beeld Roos Koole/ANP

Het incident gebeurde op 19 november 2021 op het Magalhaensplein in de Baarsjes. Het slachtoffer bevond zich met enkele vrienden op het plein, toen een onbekende man met enkele champagneflessen verscheen en aan hen vroeg of ze met hem mee willen drinken. Er ontstond een woordenwisseling die snel werd gesust.

Toen het slachtoffer even later in de nabijgelegen bosjes ging plassen, werd zij door de man aan haar haren getrokken, meerdere malen met een champagnefles in haar gezicht geslagen en tegen haar lichaam geschopt. De man vluchtte even later in de richting van de Hoofdweg.

Toen de politie ter plaatse kwam, zag ze dat het slachtoffer opgezwollen lippen had en bloed spuugde. Na verder medisch onderzoek bleek dat zij ook een blauwe plek op haar been, meerdere breuken aan haar kaak, (af)gebroken tanden en kiezen, en een scheurwond aan haar lip had.

Er waren meerdere getuigen, waaronder de ex-vriendin van de dader, die hebben verklaard dat ze de man uit de bosjes tevoorschijn zagen komen nadat ze daarvoor gegil hoorden.

In het oordeel nam de rechtbank mee dat het slachtoffer te maken heeft met ernstige klachten: ze heeft ernstige gebitsschade, kampt met hoofd- en oorpijn, heeft moeite met het eten van vast voedsel en lijdt aan PTSS door de mishandeling. Ook wees de rechtbank in het vonnis op het ‘omvangrijke strafblad’ van de verdachte, als onderbouwing voor het oordeel van twee jaar celstraf.