2,5 jaar geëist tegen vader Sloterplasbaby om oplichting: ‘Hij heeft mijn leven kapot gemaakt’

Ook de moeder van de Sloterplasbaby, het pasgeboren kindje dat in 2016 dood werd aangetroffen in Nieuw-West, had een relatie met Bahrim M.. Beeld Evert Elzinga/ANP

Bahrim M., die afkomstig is uit Gelderland, deed zich op Marokkaanse chatsites voor als serieuze huwelijkskandidaat. Hij presenteerde zich onder tal van valse namen – Nourdin, Marouane, Brahim, Chakir en Rachid – en beweerde een succesvol zakenman of makelaar te zijn.

Hij had door het hele land ontmoetingen met voornamelijk Marokkaanse vrouwen, bouwde een vertrouwensrelatie met hen op en zei snel met hen te willen trouwen. Soms nam hij zelfs contact op met zijn potentiële schoonfamilie. Een handlanger van M. deed zich voor als zijn vader.

De slachtoffers hadden niks door, zelfs niet toen hij hen om grote geldbedragen voor de bruiloft en de catering vroeg: van 1000 tot wel 37.000 euro per persoon. Zodra hij het geld binnen had, verdween hij met de noorderzon, veranderde zijn telefoonnummer en was niet meer bereikbaar voor de betreffende vrouw.

De officier van justitie: “Hij maakte misbruik van de Marokkaanse gebruiken en cultuur en wist precies hoe hij hen geld afhandig kon maken en ermee weg kwam. De kans dat ze zelf naar de politie zouden gaan, was uiterst klein. Zo kon hij telkens nieuwe slachtoffers maken.”

Negentig vrouwen

M. kwam bij de recherche in beeld tijdens het grote onderzoek naar een pasgeboren kindje dat in 2016 dood bij de Sloterplas was aangetroffen. De moeder van deze zogenoemde ‘Sloterplasbaby’ bleek een relatie met M. te hebben. Uit dna-verwantschapsonderzoek bleek dat hij inderdaad de vader was.

Bij de politie bestond het vermoeden dat M. meerdere vrouwen had opgelicht. De politie trof in M.’s telefoon nummers aan van negentig andere vrouwen en deed aan hen een getuigenoproep. Zeven vrouwen deden aangifte van oplichting. Bij een van hen ging het om een poging tot oplichting. De moeder van de Sloterplasbaby was niet een van deze vrouwen. Zij heeft geen aangifte gedaan van financiële oplichting door M.

M., die met AH-petje en mondkapje in de rechtszaal verscheen, bestrijdt de hoogte van de afhandig gemaakte geldbedragen en zegt het geld niet zelf te hebben gehouden. “Ik heb geïnvesteerd in de huwelijksplannen. Ik was oprecht van plan om met hen te trouwen. Toen het huwelijk te dichtbij kwam, trok ik de stekker eruit. Dat kwam door een angststoornis die ik sinds mijn 18de heb.”

Leven kapot gemaakt

M. had tijdens de oplichting al een relatie. Toen een van de rechters hem vroeg naar zijn huwelijksplannen, antwoordde hij: “Ik ben niet de enige man die meerdere relaties heeft.”

In de rechtbank zei hij er desalniettemin spijt van te hebben dat hij de vrouwen pijn heeft gedaan. “Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en hen volledig terugbetalen.”

Een van de slachtoffers gebruikte het geld van haar studielening. “Hij heeft mijn leven zo kapot gemaakt. De schade die hij heeft aangericht, is onbetaalbaar. Ik heb moeten liegen tegen mijn ouders. De band met mijn ouders is kapot, dankzij jou,” beet ze M. huilend toe.

De advocaat noemde de eis ‘redelijk hoog’. Hij vroeg M., die parttime als bezorger bij de Albert Heijn werkt, niet terug te sturen naar de gevangenis, maar een voorwaardelijke straf op te leggen. “Anders verliest hij zijn werk en huis. Een straf in de gevangenis, daar heeft niemand iets aan.”

De uitspraak is over twee weken.