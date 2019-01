2,4 miljoen om Amsterdam centrum van gezondheid te maken

Dat EMA naar Amsterdam is gekomen is ook voor een groot deel de verdienste van Bos Udo Kock

Wouter Bos is door de gemeente gevraagd om mee te denken over de besteding van het geld. "Als oud-bestuursvoorzitter van het VUmc kent hij de zorg, maar ook de universitaire wereld. Dat EMA naar Amsterdam is gekomen is ook voor een groot deel de verdienste van Bos," aldus Kock. Bos is tegenwoordig bestuursvoorzitter van Invest-NL, een staatsbank die verduurzaming nastreeft met publiek-private investeringen.



Privacywetgeving

Bedreigingen voor de plannen van Kock zijn ook Amsterdammers welbekend: wonen in de stad is duur. Verder speelt het een rol dat de internationalisering van het onderwijs niet volledig wordt omarmd: dat kan buitenlands talent weghouden.



De strenge Nederlandse privacywetgeving en de kritische houding ten opzichte van farmaceutische bedrijven die de hoofdprijs vragen voor hun pillen is eveneens een bedreiging, zo staat in het beleidsplan.