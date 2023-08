1998: Locoburgemeester krijgt pak slaag

Harry Groen Beeld Stadsarchief Amsterdam

Als VVD-wethouder Harry Groen na een etentje terugloopt naar zijn woning in de Beethovenstraat, besluit hij nog even iets uit zijn in de Jacob Obrechtstraat geparkeerde auto te halen. Daar aangekomen ziet hij twee jongens morrelen aan de portieren. Na een schreeuw neemt het duo de benen. Maar als de wethouder zijn spullen uit de auto haalt, hangen ze in zijn nek en eisen ze geld. “Ik ben de locoburgemeester,” probeert hij nog, maar dat voorkomt niet dat hij bij de daarop volgende worsteling forse klappen oploopt. Na twee dagen observatie en een dieet van louter yoghurt en pap kan Groen het ziekenhuis verlaten met hechtingen boven zijn lip, bloeduitstorting boven het linker kaakgewricht en een bult op zijn achterhoofd.