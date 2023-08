1926 Kippenhoek moet wijken voor Amsterdamsche Bank

De zogenoemde Kippenhoek van het Rembrandtplein, tussen Amstelstraat en Utrechtsestraat. Beeld Andreas Rooswinkel/Stadsarchief Amsterdam

Hotel Rembrandt, Café du Commerce en nog 24 andere panden aan de zogenoemde Kippenhoek van het Rembrandtplein moeten in de zomer van 1926 plaatsmaken voor de bouw van het imposante nieuwe onderkomen van de Amsterdamsche Bank aan de Herengracht, Utrechtsestraat en Amstelstraat.

De Kippenhoek was een verwijzing naar de straathandel op dit oostelijkste gedeelte van de voormalige Botermarkt, in 1669 van de Dam hier naartoe verplaatst. De kippenhandelaren zijn bij de sloop al gevlogen, na verhuizing een aantal jaren eerder naar de leeggekomen visafslaghal op de Nieuwmarkt. De sloop van de 26 panden wordt in de kranten zowel betreurd als bejubeld. De ingreep van de ‘dwaze inham op de hoek’ wordt een bezienswaardigheid voor buitenlandse toeristen, voorspelt Het Nieuwsblad van het Noorden, van gelijke orde als de Parijse Boulevard Hausmann.