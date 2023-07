1919: Panopticum sluit en veilt de wassen beelden van Rembrandt, Napoleon en Roodkapje

Met scenes uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog probeerde museum het Panopticum nog tevergeefs het tij te keren. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Met scenes uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog probeerde het Panopticum nog tevergeefs het tij te keren. Eerder had de directie van het op 17 juli 1882 geopende wassenbeeldenmuseum aan de Amstelstraat bezoekers proberen te lokken met een reis naar het middelpunt van de aarde, een bezoek aan de schatkamer van Aladdin en een reproductie van de in 1911 uit het Louvre gestolen Mona Lisa. Ondanks deze spektakels bleven de bezoekersaantallen dalen. De begane grond werd in 1912 afgestoten en verbouwd tot theater- en bioscoopzaal. De aandeelhouders waren in 1916 niet mild voor de directie. In hun ogen was ‘de maatschappij in het begin overgekapitaliseerd’ terwijl er een tiental jaren ‘een onjuist beheer’ was gevoerd. In 1919 viel het doek en werd de inboedel, inclusief de wassen beelden van Rembrandt, Napoleon en Roodkapje, geveild.