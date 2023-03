19-jarigen horen meer dan 10 jaar tegen zich eisen voor brute woningoverval en voorbereiden liquidatie

Beeld ANP

Tijdens de rechtszaak werden videobeelden van de arrestatie van Zerginio E. (19) en Gilliano H. (19) getoond, van de bodycam die een agent droeg.

Daarop was te zien dat 1 juni vorig jaar, op een stralende zomerochtend, politieagenten de twee 19-jarigen ontdekten achter een blind muurtje op de Borneolaan in Amsterdam-Oost. De jongens droegen zwarte kleding en wegwerphandschoentjes, hadden capuchons over hun hoofd getrokken en hun mond bedekt. De agenten ontdekten tijdens het boeien al snel twee wapens: een doorgeladen Glock en een vrij groot semi-automatisch wapen.

Vooral Zerginio E. was zichtbaar geroerd door de videobeelden, hij kon ze nauwelijks aanzien. Dit was dan ook het moment dat de levens van beide jongens mogelijk compleet veranderden – want als het aan het OM ligt gaan ze allebei meer dan een decennium de gevangenis in.

Foto’s

Volgens de officier van justitie stond het tweetal er namelijk niet zomaar te hangen. Ze zouden van plan zijn geweest om crimineel Mike I. te liquideren, die even verderop verbleef. Dat zou ook blijken uit een telefoon waarop foto’s van hem en zijn fiets stonden, en waarop ze instructies kregen van een opdrachtgever. Bovendien hadden buurtbewoners ze de dagen voor hun arrestatie al zien posten.

Volgens het OM is de enige reden dat ze géén moordaanslag pleegden de scherpte van hun potentiële doelwit. Mike I. had ze namelijk al gespot voordat er iets kon gebeuren en belde direct de politie.

“De verdachten stonden in ieder geval voor de vierde dag op rij hem op te wachten. Ze waren schietklaar, hadden een doorgeladen wapen, dubbele lagen kleding en handschoenen aan, wat het meenemen en achterlaten van sporen kan voorkomen. (...) Ze waren in opperste staat van paraatheid, om met een vuurwapen I. te liquideren.” Dat Mike I. zo alert was, had overigens ook niet zomaar een reden – hij geldt als een oudgediende in het criminele milieu en meent op een dodenlijst te staan.

Kerfstok

De 19-jarigen vertelden in de rechtszaal helemaal niet van plan te zijn geweest om iemand te vermoorden, maar dat ze drugs of geld uit de woning wilden stelen. “We kregen door dat hij een gevaarlijke man was. Met de wapens moesten we indruk op hem maken,” zei Zerginio E. “We zouden gewoon inbreken,” vertelde zijn medeverdachte. “Als die man misschien zou terugkeren, dan hadden we iets om hem af te schrikken.”

Het OM verdenkt ze toch echt van het voorbereiden van het plegen van een moord (en dus ook het bezit van een vuurwapen) en vraagt gevangenisstraffen van 12 jaar voor Gilliano H. en 11 jaar voor Zerginio E – forse eisen, omdat het duo ook nog een heftige woningoverval op hun kerfstok heeft staan.

In april vorig jaar drongen ze een appartement op de Overtoom binnen, bonden ze twee mensen heel strak vast met tiewraps en gingen ze er daarna vandoor met 80.000 euro aan sieraden, horloges en merkspullen. De overval was zo heftig dat de bewoonster er zware psychische problemen en een posttraumatische stressstoornis aan zou hebben overgehouden.

Geweld

“De verdachten hebben een criminele bliksemcarrière gemaakt,” zei de officier van justitie samenvattend.

“Van een woningoverval in april tot een voorbereiding tot liquidatie in juni. De liquidatiegolf in Amsterdam gaat maar door en het excessieve geweld stopt niet. En we zien helaas ook de trend dat jonge mannen in worden geschakeld voor het sluitstuk; voor een beetje cash. Terwijl zij de gevolgen, als niet-doorgewinterde criminelen, niet kunnen overzien.”

Hun advocaten eisten vrijspraak voor wat betreft het plannen van de liquidatie en vroegen de rechtbank verder om ze niet te berechten als volwassenen, vanwege hun geringe leeftijd en ontwikkelingsniveau. Over twee weken volgt de uitspraak.