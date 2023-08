1833: Houtzaagmolen De Haan moet wijken

Houtzaagmolen De Otter in de Gillis van Ledenberchstraat is de laatste tastbare herinnering aan het woud van ruim tachtig houtzaagmolens dat ooit de stad eeuwenlang omringde. Amsterdam was het op één na belangrijkste centrum van houtzagerij in de Republiek der Verenigde Nederlanden, alleen overvleugeld door de Zaanstreek. De aanwezigheid van al deze houtzaagmolens had te maken met de grote betekenis van de houthandel, naast graan het belangrijkste product van de Amsterdamse stapelmarkt.

Voormalige houtzaagmolen De Haan stond eertijds buiten de Raambarière, het Steenpad - alles afgebroken - nu de Kinkerbuurt.Reproductie naar een tekening van molen De Haan, gezien van de Buitensingel, links het Steenpad en op de hoek de Kwakersdijk. Beeld Stadsarchief Amsterdam

De meeste van de windhoutzaagmolens die al dit hout met veel kabaal verwerkten tot balken, planken, latten of kleiner maatwerk stonden aan de westkant van de stad, waar het meest profijt was van de overheersende zuidwestenwind. Houtzaagmolen De Haan werd in 1733 door Andries de Haan gebouwd buiten de Raambarrière. En moest in 1883 wijken voor de bouw van de Kinkerbuurt.