1829: het verbeterhuis voor lieden die niet wilden deugen

Het Verbeterhuis aan de Schans bij de Weesperpoort. Beeld Stadsarchief Amsterdam / G.P. Westenberg

Dronkenlappen, plegers van huiselijk geweld of mensen met geestelijke aandoeningen konden op verzoek van hun families vanaf 1694 worden opgenomen in het verbeterhuis aan de Schans bij de Weesperpoort. Anders dan in andere steden was het Amsterdamse verbeterhuis aanvankelijk een particuliere instelling die losstond van het tucht- of rasphuis. Wel moest voor elke opname toestemming worden verleend door het stadsbestuur. Het eerste verzoek hiervoor was van een koopman voor zijn 20-jarige zoon die volgens de familie niet wilde deugen. Het was ook een ideale plek voor het even in de luwte brengen van jongens die ongewenste zwangerschappen hadden veroorzaakt. In 1718 werd het verbeterhuis aan de stad verkocht. Tijdens de Franse overheersing deed het dienst als huis van bewaring. In 1825 werd het opgeheven en vier jaar daarna verkocht en gesloopt.