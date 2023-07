1800 Oekraïense vluchtelingen leven in onzekerheid in Amsterdam: geen privacy, gebrek aan perspectief

In Nederland zijn 95.000 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen, van wie er 76.000 verblijven in noodopvanglocaties. Beeld Gijs Kast

In het woensdag verschenen rapport De prijs van tijdelijkheid gaat de Adviesraad Migratie, een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet, in op de situatie van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Amsterdam vangt momenteel zo’n 3000 vluchtelingen uit Oekraïne op, verdeeld over negen locaties. Een derde van hen woont op locaties waar zij één tot drie jaar kunnen blijven, maar het overgrote deel (1800 mensen) zit in hotels. Ze hebben hier vaak geen eigen voorzieningen om te koken of te wassen en leven in onzekerheid hoe lang ze in deze opvanglocaties mogen verblijven.

In veel gemeenten zijn ook kantoorpanden omgebouwd, waardoor Oekraïense vluchtelingen een groot gebrek hebben aan privacy. Ook krijgen veel Oekraïners lastig toegang tot de Nederlandse zorg, omdat de financiering ervan voor hen te ingewikkeld is geregeld. Het tijdelijk investeren van de overheid in crisisopvang is bovendien een stuk duurder dan structureel investeren in permanente flexibele opvang, waar in de toekomst ook andere groepen kunnen verblijven.

Ad-hocbeleid

Hoewel ruim de helft van de Oekraïners in Amsterdam nog ergens tijdelijk verblijft, zijn er wel meerdere locaties geopend voor één tot drie jaar. “Na het uitbreken van de oorlog zijn we gaan kijken waar dit mogelijk is,” zegt opvangwethouder Rutger Groot Wassink. “We durven te investeren. Ook vanwege de toekomst, omdat we de ruimte daarna voor andere groepen nodig hebben. Er zitten wel allemaal financieringsvraagstukken onder.”

Hij wijst op financiële afspraken. Komen de kosten voor het openen van deze panden bij het kabinet of bij de gemeente te liggen? Groot Wassink: “Het is heel goed dat ze aan het kabinet vragen om met een langetermijnvisie te komen. Daar ontbreekt het aan. We zijn nog steeds te veel ad-hocbeleid aan het voeren, maar je ziet in dit rapport dat mensen erbij gebaat zijn als huisvesting en secundaire zaken goed worden geregeld.”

Werk onder hun niveau

De Adviesraad schrijft dat eind vorig jaar bijna de helft van de gevluchte Oekraïners werk had gevonden. Dit helpt de oorlogsvluchtelingen om makkelijker hun weg te vinden in Nederland. Het valt de Adviesraad wel op dat veel Oekraïners werk onder hun niveau doen, vaak via uitzendbureaus. Een kinderarts uit Oekraïne mag in Duitsland wel al als arts werken, terwijl dat in Nederland niet mag. Op den duur heeft dat tragische gevolgen, schrijft de raad.

De Adviesraad adviseert, niet voor het eerst, dat ook asielzoekers een regeling moeten krijgen waardoor ze mogen werken als zij in Nederland komen, terwijl ze wachten op de afhandeling van hun aanvraag. ‘Op de langere termijn is de ongelijke behandeling van vergelijkbare groepen mensen niet houdbaar. De regering dient de vraag te beantwoorden hoe asielzoekers, ontheemden en statushouders gelijker worden behandeld.’

Wederopbouwvergunning

De 95.000 geregistreerde Oekraïense vluchtelingen, van wie er 76.000 verblijven in noodopvanglocaties, hebben al een tijdelijke bescherming, waardoor ze legaal kunnen wonen en werken. Deze loopt op 4 maart 2025 af. De Adviesraad adviseert het kabinet nu al duidelijkheid te geven over de tijd erna, zodat de vluchtelingen zich op de toekomst kunnen richten. ‘Dan kunnen zij in hun nieuwe woonplaats en buurt, werk en zorg investeren óf hun tijd met het oog op terugkeer goed benutten.’

Een van de voorstellen is een wederopbouwvergunning. Oekraïense vluchtelingen mogen dan maximaal tien jaar in een EU-land verblijven. In die periode zou hun land dan weer veilig moeten zijn en opgebouwd moeten worden. ‘Je kunt daarbij denken aan een situatie waarin een deel van het gezin Oekraïne helpt op te bouwen, maar nog terug kan komen naar het land waar de rest van het gezin nog verblijft.’

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl

