180 dagen jeugddetentie geëist tegen 'schoolshooter' Mitchell. O

'Het is allemaal bedoeld als grap'

Volgens het Openbaar Ministerie wilde O. vooral stoer doen en shockeren en zou hij niet daadwerkelijk van plan zijn geweest een aanslag te plegen. "Het was een poging tot bedreiging," aldus de officier van justitie.



Tegen de rechter zei O. dat hij zijn bericht over een schoolshooting slechts als grap had bedoeld. O., die verminderd toerekeningsvatbaar is, heeft een fascinatie voor oorlog en geweld.



YouTube

Op YouTube plaatste O. in december 2018 het bericht: 'Fuck you man, just when I was planning my schools you came out with motivational bs (bullshit). This is actually no joke.'



De FBI, die O. had opgespoord, had de politie getipt. In december 2018 pakten zij O. op. Hij was op internet vanaf 17 mei aan het aftellen naar 25 mei. Tijdens het onderzoek werden filmpjes van schoolshootings, foto's van aanslagen, afbeeldingen van Hitler, het brengen van de Hitlergroet door hemzelf en teksten over de islam en de Tweede Wereldoorlog aangetroffen in zijn telefoon en op zijn YouTube-account.



Grap

"Het is allemaal bedoeld als grap," zei O. tijdens de zitting. "Het is interessant om mensen te zien wegrennen na een aanslag en het geluid van de schoten te horen." Ook de aandacht die hij na het plaatsen van dergelijke afbeeldingen en filmpjes en teksten kreeg, vond hij leuk.



"Het is onzin dat ik het aan het voorbereiden ben en dat ik hier zit," zegt O. "Ik bedoel niks met die teksten. Ik bedoel het als grap, wilde lollig doen. Op YouTube staan meer domme dingen. Ik vind de reacties op die berichten grappig. Ze geloven dat ik het echt ga doen. Dat is leuk. Ik maak meer grappen, over de islam bijvoorbeeld."



Ook werden er afbeeldingen van plaatjes van vuurwapens en gewelddadigheden in zijn telefoon aangetroffen. O. volgde schietlessen bij een schietvereniging. "Ik doe toch niets verkeerds. Ik was en ben niets van plan."



Jeugdrecht

Vanwege zijn vermindere ontwikkeling wordt de zaak van O. volgens het jeugdrecht behandeld. Zijn persoonlijke omstandigheden werden achter gesloten deuren behandeld. De advocaat vroeg om vrijspraak.



Over een week volgt de uitspraak: op 28 maart om 13 uur.