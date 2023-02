18-jarigen komen veel clubs niet meer in: ‘Ze zijn heel brutaal tegen personeel en kunnen minder goed omgaan met drank’

Dansende jongeren in Bitterzoet in Amsterdam. De club verhoogde onlangs de leeftijdsgrens naar 21 jaar. Beeld Joris van Gennip

“Je leeft eigenlijk heel je leven toe naar het moment dat je 18 jaar wordt en dat hoort dan ook het moment te zijn waarop je uit mag gaan. Nu moet je weer drie jaar langer wachten tot je naar ‘de leuke’ clubs kan,” zegt de 18-jarige Jilly-Jane van den Idsert.

Uit een inventarisatie van Het Parool blijkt dat grofweg sinds de coronapandemie meer Amsterdamse nachtclubs een leeftijdsgrens van 21 jaar hanteren. Vooral onlangs geopende clubs zoals de Schietclub, Kanaal40 en Het Sieraad hanteren deze leeftijdsgrens, waardoor de keuze voor jongeren onder de 21 jaar beperkt is.

Zo kun je dan in Noord alleen naar club Parallel, voor de andere vier clubs in het stadsdeel moet je minimaal 21 jaar oud zijn. Op het Rembrandtplein ben je onder de 21 jaar alleen welkom in Jantjes Verjaardag. Voor Club Air, Escape en Oliva moet je een paar jaar ouder zijn.

Brutaal tegen beveiligers

De Chicago Social Club op het Leidseplein laat alleen mensen van 21 jaar en ouder binnen. Eigenaar Pieter de Kroon zegt dat een van de hoofdredenen is dat 18-plussers niet zo goed weten hoe ze uit moeten gaan na de coronaperiode. “Dat heeft voor veel problemen gezorgd,” zegt hij. “Ze zijn heel brutaal tegen beveiligers en personeel en kunnen minder goed omgaan met drank.”

Bas Louwers van Bitterzoet, die ook voorzitter is van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), verhoogde onlangs ook de leeftijdsgrens voor zijn nachtclub. “We zagen om ons heen dat veel clubs een leeftijdsgrens van 21 jaar hanteren en toen kwamen veel 18-jarigen naar ons toe,” zegt hij. “Ze zijn alleen niet opgeleid in uitgaan en weten niet hoe ze zich moeten gedragen tegenover vrouwen. En dan vallen ze soms nog in slaap of moeten ze kotsen. Dat hield onze vaste bezoekers weg.”

Ook Club Air verhoogde de leeftijdsgrens naar 21 jaar. Alleen op donderdagavond komen 18-plussers nog binnen. “We merkten dat het oudere publiek wegbleef toen de doelgroep jonger werd,” zegt manager Fulco Jellema. “Volgens mij maakt het verder niet uit of je 18 of 21 bent, want na corona ging het hier net zo goed los. We willen alleen dat de oudere generatie ook nog steeds plezier kan hebben in het uitgaan, dus maken we hier op deze manier ruimte voor.”

Kloof tussen generaties

Naast dat clubs soms moeite hebben met het gedrag van 18- tot en met 20-jarigen, zijn er dus ook clubs die de leeftijdsgrens verhogen om ouder publiek aan zich binden (dat vaak ook meer te besteden heeft).

Volgens de 18-jarige Van den Idsert ontstaat er ‘een grotere kloof tussen de twee generaties’. “Je merkt soms dat wat ‘oudere’ mensen zich beter voelen, omdat zij wel binnen kunnen komen. Maar ik snap ook dat het voor hen fijn is dat ze niet met allemaal jongere mensen in de club staan, want er is een groot verschil tussen deze leeftijdsgroepen.”

Quinten van den Berg (18) begrijpt de keuze, maar is ook kritisch. “Wanneer ik in de club sta merk ik dat mensen om mij heen vaak te veel drinken en met regelmaat wordt er iemand de club uitgedragen, omdat diegene niet meer op zijn eigen benen kan staan. Maar het probleem wordt zo alleen maar verschoven. Wanneer je in dezelfde club staat met ‘ervaren clubbers’ zou je hier een goed voorbeeld aan kunnen nemen.”

Charly Heusschen, eigenaar van club Atelier in Zuid, houdt de leeftijdsgrens wel op achttien jaar. “Vanaf dan mag je alcohol drinken, dat is de wet. Ik ben zelf 49 jaar en alle geneugten die mij toebedeeld waren in mijn jongere jaren mogen ook toebedeeld worden aan de jeugd nu.”

Deurbeleid

Wel letten de bewakers goed op het gedrag en worden de ‘jonkies’ in de smiezen gehouden. Als het te vaak misgaat, overweegt Heusschen ook een minimumleeftijd van 21 jaar in te stellen, maar tot nu toe hebben we het ‘goed in de hand’, zegt hij. “Laat ik het zo zeggen: het beleid aan de deur door onze door host is better safe than sorry. De beveiliging pikt je eruit als je te veel alcohol hebt gedronken en lastig wordt. Je merkt dat jongeren uitgaan nog niet zo gewend zijn en door corona hebben ze nog weinig ervaring in het uitgaansleven, dus we moeten ze wel even uitleggen hoe het moet. Maar wij zijn er voor iedereen.”

Veel clubs met een minimumleeftijd van 21 jaar organiseren doordeweeks vaak een feest voor 18-plussers, maar Ula Vissel (18) denkt dat ze minder moeite stoppen in deze feesten. “Ik heb veel vrienden van een aantal jaar ouder dan ik die vaak uitgaan in 21+-clubs en zeggen dat de dj's en muziek daar vaak gewoon beter zijn. Ik denk ook dat er niet per se een leeftijdsgrens voor nodig is om als club ‘het juiste’ publiek aan te trekken. Het heeft vooral te maken met uitstraling.”

Van den Idsert weet in elk geval wel dat haar 21ste verjaardag straks weer wat specialer zal zijn. “Daar kan ik dan ook weer extra naar uitkijken.”

21-minners over uitgaan in Amsterdam

Silke Doorgeest: ‘Ik hou zelf heel erg van house en drum-’n-bass, maar dat vind je niet in 18+-clubs.’ Beeld Jakob van Vliet

Silke Doorgeest (19)

“Ik zou heel graag naar Garage Noord, Skatecafé en Bitterzoet willen. In mijn klas zitten veel mensen die ouder zijn dan 21 en vaak vragen ze of ik mee wil naar deze clubs, maar dat kan dan helaas niet. Ik vind het vooral erg jammer omdat de muziekgenres in 18+-clubs heel erg beperkt zijn. Hier wordt voornamelijk popmuziek gedraaid, terwijl je in 21+- clubs vaak meer techno en alternatieve muziek vindt. Ik hou zelf heel erg van house en drum-’n-bass, maar dat vind je niet in 18+-clubs. Doordat er zo weinig clubs zijn waar ik naar binnen mag die de muziek draaien die ik leuk vind, ga ik bijna niet uit.”

Mace Neeft: ‘Ik ga naar clubs als Jantjes Verjaardag en de Bubbels en dan maken we er zelf wel een mooi feestje van.’ Beeld Jakob van Vliet

Mace Neeft (20)

“De meeste plekken waar ik naartoe ga zijn gewoon nog 18+, dus ik merk er zelf niet heel veel van. Een aantal keer werd ik niet binnengelaten, maar er zijn nog genoeg plekken waar je wel heen kan. Ook kan je van tevoren op de website al lezen of iets is voor 21 jaar en ouder, dus daar neem ik dan genoegen mee. Daarnaast zijn eigenlijk al mijn vrienden jonger dan 21 jaar, dus dan weet je dat er geen beginnen aan is. Ik ga het dan ook niet meer proberen. Ik ga uit op het Rembrandtplein, naar clubs als Jantjes Verjaardag en de Bubbels en dan maken we er zelf wel een mooi feestje van.”

Angel Gaspersz: ‘Ook al sta je op de gastenlijst, ben je met een groep oudere mensen en zie je er op je allerleukst uit: je wordt alsnog geweigerd’ Beeld Jakob van Vliet

Angel Gaspersz (20)

“Ik merk dat veel mensen alternatieven zoeken zoals cafés of zelf een huisfeest organiseren, omdat we naar een club gaan niet meer leuk vinden. Op die manier omzeilen we het probleem eigenlijk. Ik zou graag naar de Chicago Social Club of naar Club Air willen. Daar heb ik ook wel eens geprobeerd binnen te komen, maar ook al sta je op de gastenlijst, ben je met een groep oudere mensen en zie je er op je allerleukst uit: je wordt alsnog geweigerd. Dat voelt best shit, want wat maakt leeftijd eigenlijk uit? Ik vind dat als je 18 jaar bent, je overal naar binnen zou moeten kunnen.”

Louise Babel: ‘We zijn inmiddels een jaar verder na corona, dus ik denk dat 18-jarigen nu wel weer naar binnen moeten kunnen.’ Beeld Jakob van Vliet

Louise Babel (20)

“Ik heb het idee dat ze er alle rotte appels uitpikken. Doordat er een paar tussen zitten die zich misdragen, wordt een feest gelijk verpest voor iedereen. Ik vind dat je iemand niet kan beoordelen op zijn of haar leeftijd. Clubs zouden ook kunnen kijken naar een andere vorm van regels in plaats van gelijk een leeftijdsverbod in te zetten. We zijn inmiddels ook al weer een jaar verder na corona, dus ik denk dat 18-jarigen nu wel weer naar binnen moeten kunnen in alle clubs.”