18-jarige man krijgt 200 dagen jeugddententie voor steekpartij in de Pijp

Rechtbank Amsterdam. Beeld ANP

Afgelopen augustus in de Schipbeekstraat in Zuid sprong het slachtoffer tussen een man en een vrouw, toen hun ruzie gewelddadig werd. De 18-jarige man die bij de ruzie betrokken was, stak het slachtoffer daarop met een mes in zijn borststreek.

Het slachtoffer werd vervolgens lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw bleef ongedeerd. Het incident bleek op camerabeelden vastgelegd, waarna de man werd herkend.

De 18-jarige man moet naast de celstraf ook ruim 2.500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.