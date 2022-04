18 jaar geëist voor voorbereiden moord op Serdar Ay in allesbehalve kalme rechtszaak: ‘Wat een poppenkast’

Justitie eist 18 jaar tegen Dominique K. (27) voor medeplichtigheid aan de moord op Serdar Ay (33) en een gewapende overval op 10 november in Alphen aan den Rijn. De rechtszaak verliep allesbehalve kalm: een oom van de vermoorde Ay gooide een flesje fruitsap naar de verdachte: ‘Wat een poppenkast.’

Volgens de officieren van justitie is overduidelijk sprake van een afrekening in het criminele milieu, moord dus, waarvan de onschuldige Ay slachtoffer is geworden. De nabestaanden is ‘onbeschrijflijk en onherstelbaar leed’ berokkend nu ‘wéér een onschuldige is gedood’.

De betrokkenen zien een moord in de woorden van de aanklagers ‘als werk’, opereren ‘onverschillig en nonchalant’ en bekommeren zich geenszins om de gevoelens van slachtoffers. ‘Enkel financieel gewin is de drijfveer’.

Peilbaken

Ay werd in de nacht van 19 op 20 oktober 2020 rond 02.00 uur doodgeschoten in de Volkswagen Polo van een Amsterdamse crimineel, die waarschijnlijk het eigenlijke doelwit was. Ay had die auto geleend om eten te halen. De officieren van justitie achten bewezen dat de in Sierra Leone geboren ‘Do’ K. een kleine week voor de moord, op de Kinkerstraat in West, een peilbaken onder de Volkswagen had geplakt, waarmee die was te volgen.

K. erkent dat baken te hebben gekocht en geactiveerd, maar ontkent het te hebben geplaatst. Volgens de aanklagers ‘kon hij weinig anders’ dan toegeven dat hij het baken in handen heeft gehad, omdat daar volop dna van hem op zat, en omdat zijn telefoons met het baken meebewogen van en naar plaatsen die belangrijk zijn in zijn leven, zoals de woning van zijn (stief)ouders in Lijnden.

De Volkswagen Polo móet wel zijn geobserveerd en met het baken zijn gevolgd, want de plaats waar Ay in die auto is doodgeschoten, was geen plaats waar het eigenlijke doelwit kon worden verwacht. Een van de officieren van justitie: “K. heeft alle cruciale handelingen met het baken verricht, waardoor de uitvoerders exact wisten waar de Polo tot op de seconde was.”

‘Iemand met wroeging’

Het vermoede doelwit heeft de recherche verteld dat ‘een zielige donkere jongen die geadopteerd is of zo’ het baken heeft geplakt, iemand ‘die bij zijn ouders woont in De Aker of zo’ (in Osdorp, niet ver van Lijnden). K.’s moeder kwam om in de oorlog in Sierra Leone toen hij nog heel jong was.

Van ‘iemand met wroeging’ zegt het doelwit de namen van de schutters te hebben gekregen. Diezelfde namen zijn genoemd in een tip aan het Team Criminele Inlichtingen van de recherche. Het gaat om twee Amsterdamse criminelen met wie Dominique K. eerder door de politie is gezien. Hij heeft de politie gezegd niet te weten wie dat zijn.

Rechtbankvoorzitter Paul Waarts: “U bent eerder met deze mannen gezien, maar zegt de politie ze niet te kennen. Dat roept de vraag op in hoeverre het geloofwaardig is wat u stelt.” ‘Do’ K.: “Geen commentaar.”

Een versleuteld Sky ECC-toestel dat de recherche aan K. koppelt, is juist in de tien dagen voor de moord op Ay in gebruik en heeft contact met precies één toestel, dat rond de moord bij de moordplek was (tegen de vermoede gebruiker van dat toestel en de andere schutter is nog te weinig bewijs om ze voor de rechter te brengen).

Meer ontkenningen

Justitie ziet ook bewijs dat ‘Do’ K. samen met drie anderen op 10 november 2020 een telecomwinkel in Alphen aan den Rijn overviel. De twee medewerkers werden met vuurwapens bedreigd, moesten hun telefoons inleveren en op hun knieën zitten met hun handen op hun hoofd, waarna de daders vluchtten met 128 telefoons en sleutelhangers.

Op de haarscherpe bewakingsbeelden van de overval is K. volgens de aanklagers duidelijk te herkennen. Zelf ontkent hij en houdt hij het erop dat ‘veel mensen op elkaar lijken’. Ook in deze zaak leveren telefooncontacten en reisbewegingen en afgeluisterde gesprekken in de visie van justitie volop bewijs van K.’s betrokkenheid. Ook nu ‘was financieel gewin de enige drijfveer’. Twee van zijn medeverdachten zijn al tot 4 jaar cel veroordeeld voor die overval.

Advocaat Arne Kloosterman van K. wil vrijspraak van zowel de moord op Serdar Ay als van de overval. Zijn cliënt heeft nooit geweten dat het door hem cash betaalde en geïnstalleerde peilbaken bedoeld was om een doelwit van een liquidatie te volgen. Hij kreeg een kleinigheidje voor de aankoop van ‘de tracker’, waarvan hij dacht dat die was bedoeld voor ‘een ripdeal’ (drugsdiefstal). De herkenning van zijn cliënt door de politie in de zaak over de overval, vindt hij ondeugdelijk.

De rechtbank doet op 6 mei uitspraak.



Fruitsap

De zaak begon vrijdagochtend allesbehalve kalm: nabestaanden van Serdar Ay reageerden woedend op de houding van Dominique K. tijdens de behandeling. Een van hen gooide scheldend een flesje fruitsap naar hem, een ander ontstak in een tirade tegen het ‘kankerhoertje’.

Enkele nabestaanden riepen van achteruit de rechtszaal dat K. ‘alleen maar zat te huilen’, in plaats van zich te verantwoorden tegenover de rechtbank. De gooier van het flesje: “Wat een poppenkast.” Een ander voegde K. toe dat hij maar snel naar buiten moest komen.

‘Ik word zwartgemaakt’

Op de opmerking van rechtbankvoorzitter Paul Waarts dat hij ‘wat geagiteerd overkwam’, had K. gezegd: “Natuurlijk! Ik zit al zo lang in voorarrest en ik word zwartgemaakt in de media, terwijl uit alles in het dossier blijkt dat ik er niks mee te maken heb! Natuurlijk ben ik geïrriteerd.”

Het gegooide flesje miste doel. ‘Do’ K. draaide zich naar de nabestaanden om en stond half op uit zijn stoel, maar de parketpolitie hield de partijen uit elkaar. De gooier van het flesje verliet de zaal, de rest mocht blijven ‘met een laatste waarschuwing’.

Rechter Paul Waarts: “Ik begrijp dat deze zaak allerlei emoties oproept, waaronder ook woede, maar toch moet het rustig blijven.”

De rechtbank zette het verhoor van Dominique K. na het incident nog een kwartier rustig voort en lastte toen een pauze in. Na die pauze moesten de meeste nabestaanden, op last van de wachtcommandant van de rechtbank, plaatsnemen op de publieke tribune, achter glas. De rechter: “Men heeft ingeschat dat het toch veiliger is als u naar boven gaat. We gaan verder gewoon door en gaan er vanuit dat het rustig zal blijven.”

Nieuwe woedeuitbarsting

In zijn slachtofferverklaring vertelde een broer van Ay hoe vreselijk veel leed de familie is aangedaan ‘door deze man en zijn vriendjes die hij beschermt’. Hij bood excuses aan ‘voor de woede voor zojuist van mijn oom’.

Toen de rechtbank de persoonlijke omstandigheden van de verdachte behandelde, vertelde K. dat hij in de rechtbank de hoogste beschermingsstatus heeft en dat hij veel gevaar loopt. Bovenop de publieke tribune barstte een nabestaande weer in woede uit. Hij bonkte woest op het gelaagde glas en riep dat ‘jij kankerhoertje in (de penitentiaire inrichting in, red.) Lelystad zat te huilen’. Hij werd met enige moeite de rechtbank uitgezet, om buiten af te koelen.

Dominique K. had zich voorgenomen zich vooral op zijn zwijgrecht te beroepen, maar gaf toch mondjesmaat antwoord op vragen. Die antwoorden konden de officieren van justitie geenszins van zijn onschuld overtuigen.