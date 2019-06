18 arrestaties bij handhavingsactie politie en boa’s in Centrum

Handhavers en agenten controleren op wildplassen, alcohol- en geluidsoverlast en straatvervuiling in het Centrum. Beeld Politie Amsterdam

Donderdagmiddag gingen meerdere agenten en handhavers samen de straten op om de samenwerking tussen de twee groepen te verbeteren. Ze controleerden intensief op zaken die door bewoners van het Centrum als overlastgevend worden ervaren, zoals alcohol- en geluidsoverlast, wildplassen of fietsen op de stoep.

‘We werken dagelijks samen in hetzelfde gebied en met hetzelfde doel: het veilig en leefbaar houden van het centrum,’ schrijft wijkteamleider Rachel Burggraaf in een toelichting. ‘Nog betere samenwerking zorgt ervoor dat we in de toekomst gezamenlijk efficiënter en daadkrachtiger kunnen optreden om zo de overlast te verminderen.’

800 horecagelegenheden

In totaal zijn er 18 mensen opgepakt voor verschillende strafbare feiten, zoals bedelen en het dealen van drugs. Verder werden tientallen boetes uitgedeeld voor overlast en verkeersovertredingen.

De politie en handhavers controleerden ook 800 horecagelegenheden op geluidsoverlast en terrasoverschreidingen. Daarbij werd driemaal geluidsoverlast en driemaal terrasoverschreiding geconstateerd. Ook op het water werden enkele boetes uitgedeeld.