171.000 euro opgehaald voor renovatie Haarlemmerpoort

Het bedrag is bijeengekregen door zo'n 500 donateurs. Volgens Stella van Heezik van Stadsherstel is het een mix van bedrijven, vrienden van Stadsherstel en buurtbewoners.



"Op de site kun je lezen waarom mensen hebben gedoneerd. Veel mensen hebben een herinnering aan de Haarlemmerpoort," zegt Van Heezik. 'Er verdwijnt al zo veel. Nu de kans om bij te dragen aan behoud van Amsterdam,' schrijft een donateur.



'Bijna thuis'

'In 1930 ben ik geboren en getogen in de Spaarndammerbuurt. Thans woon ik in Osdorp maar ik draag de Haarlemmerpoort nog steeds een warm hart toe omdat de poort voor mij een ijkpunt voor mijn buurt was. Het betekende dat ik bijna thuis was,' schrijft mevrouw Broers-Idsinga.



Het bedrag dat met crowdfunding is binnengehaald wordt gebruikt om het uurwerk en het houtsnijwerk rondom het gebouw te restaureren.



Stadsherstel kreeg deze week meer goed nieuws. De provincie Noord-Holland heeft een subsidie-aanvraag van Stadsherstel gehonoreerd en doneert 315.000 euro voor de Haarlemmerpoort. Op dat geld had Stadsherstel al gerekend bij de aankoop van het pand.