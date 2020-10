1700 nieuwe woningen op voormalige Draka-terrein in Noord

Het voormalige terrein van Draka bevindt zich naast IJplein. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

De gemeente Amsterdam heeft daarvoor een overeenkomst getekend met Draka Kabel BV, de eigenaar van de grond. In de nog te realiseren woonwijk komen ook bedrijfshallen voor de maakindustrie, horecagelegenheden en winkels.

Onder de overeenkomst valt ook de aanleg van een oeverpark. Langs het IJ komt een vijftig meter brede boulevard, die door de gemeente wordt aangelegd, net als de straten, pleinen en andere parkjes.

‘Bijna energieneutraal’

De woningen en andere nieuwbouw worden ontwikkeld door Hines en Provast. Zij zijn de beoogde kopers van het gebied en hebben een stedenbouwkundigplan gemaakt. Het is de bedoeling dat de wijk ‘bijna energieneutraal’ wordt gebouwd.

Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) biedt het Draka-terrein veel kansen. “Niet alleen is er ruimte voor nieuwe woningen, we kunnen er ook veel groen aanleggen. Ook blijft er ruimte voor de bedrijven van de huidige tijdelijke huurders van het terrein. Het gebied is straks een levendige schakel tussen het Vliegenbos en het IJplein, en heeft de huidige bewoners van onder meer de Vogelbuurt straks veel te bieden.”