17-jarige ouders van in container gevonden baby aangehouden

Beeld Politie Amsterdam

Beide verdachten zijn op woensdag 24 februari aangehouden en zaten tot vrijdag in beperkingen. Gezien hun leeftijd zal het OM terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over het onderzoek. De moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, werd ook aangehouden. Ze is donderdag door de officier van justitie heengezonden en haar rol wordt verder onderzocht.

Vrijdagmiddag zijn de twee minderjarige verdachten voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank. De twee hebben inmiddels verklaard de ouders van de baby te zijn. De voorlopige hechtenis van alle drie de verdachten is onder voorwaarden geschorst.

Ontslagen uit het ziekenhuis

De pasgeboren baby, een meisje, die op 21 februari in een ondergrondse vuilcontainer werd gevonden aan de Meernhof in Amsterdam, is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is bij een gespecialiseerd pleeggezin ondergebracht.